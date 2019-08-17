На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человек

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный со столичными властями митинг КПРФ под лозунгом "За честные и чистые выборы!"

По данным "РГ", в нем участвует около 6 тысяч человек, то есть примерно столько, сколько организаторы и планировали собрать, указывая в уведомлении в мэрию предполагаемую цифру 5 тысяч участников.

В отличие от акций незарегистрированных кандидатов, тему регистрации коммунисты не поднимают: как и любой парламентской партии, им по закону собирать подписи не требовалось. Вслед за председателем КПРФ Геннадием Зюгановым выступающие с трибуны провозглашали в основном обычные для партии лозунги, вроде "Возродим Советский Союз в обновленном облике", "будем противостоять влиянию запада на политико-экономическую ситуацию в нашей стране" и другие. Обманутые дольщики требовали поскорее предоставить им жилье. О переносе выборов в Мосгордуму с 8 сентября на другое время, как предлагает оппозиция, речи не шло - по словам одного из кандидатов в столичный парламент от КПРФ Вадима Кумина, надо ставить реальные задачи, соответствующие повестке дня.