На московских бульварах больше прессы, чем гуляющих

На Страстном бульваре, у памятника Владимиру Высоцкому, откуда ряд муниципальных депутатов Москвы были намерены провести шествие по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова с требованием равного доступа кандидатов к участию в выборах Мосгордумы, корреспонденты "РГ" в 14:00 увидели единичные пикеты и большое количество прессы. Очевидно, информация о том, что акция здесь сегодня не согласована с городскими властями, дошла до москвичей. Впрочем, тем, кто не знает, правоохранительные органы напоминают по громкоговорителям: "Граждане, акция несогласованная" и просят разойтись.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы пояснили, что не согласовали шествие по ряду причин. Во-первых, его организаторы вопреки закону подали уведомление о шествии меньше, чем за 10 дней до ее проведения. Укороченный же срок подачи заявки нельзя было применить, так как организаторы не указали, что цель акции - информирование избирателей о предстоящих выборах.

Отказ получили и муниципальные депутаты на проведение одиночных пикетов, так как уведомления об их проведении были поданы с нарушениями. Но и тех, кто пришел, полиция не трогает - вообще в глаза бросается очень небольшое количество правоохранительных органов. Женщина, которая стояла с плакатом "Нарушителей конституции - к ответу", призывала журналистов не раздувать ненависть между силовиками и народом, поскольку полицейские - тоже народ. И по этой же причине она считает, что неправомерна кричалка "Мусора - позор России". Своим мнением москвичка поделилась с подошедшим к ней полковником полиции. В ответ он пожал ей руку и пожелал доброго здоровья.