Полиция обеспечила порядок и безопасность на несанкционированной акции

Несмотря на то, что некоторые участники несогласованной акции на Бульварном кольце в Москве всячески провоцировали правоохранительные органы, полицейские практически не обращали на это внимания. Наконец, небольшая группа молодых людей не выдержала и взяла курс на Старый Арбат. Они ходили из конца в конец этой туристической улицы, выкрикивая лозунги: "Отпускай", "Допускай" и т. д. А на замечание: "Уймитесь, наркоманы", ехидно бросили в ответ: "Бабушка, это другая история".

Кружок, еще один кружок. Они читали полицейским Конституцию РФ, ходили мимо с кричалками: "Не служи уродам, полиция с народом". И какую же радость у журналистов, сопровождавших этих молодых людей, вызвало, когда правоохранительные органы задержали все-таки одного из них - Дмитрия Батуро из "Бессрочного протеста". "Вот оно, началось!", - почти с восторгом комментировала происходящее молодая журналистка с микрофоном в руках.

Но других задержаний не потребовалось. С еще одной участницей "Бессрочного протеста" Ольгой Мисик полицейские ограничились беседой. У остальных желание превращать кружение в несогласованное шествие, похоже, растворилось.