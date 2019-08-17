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17.08.2019 16:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Портал "Узнай Москву" составил топ авиационных достопримечательностей

Текст: Иван Пышечкин

Ко Дню воздушного флота России портал "Узнай Москву" сделал подборку самых интересных мест в столице, где можно увидеть памятники авиации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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День воздушного флота отмечается в России в третье воскресенье августа. В честь праздника портал сделал подборку из 10 авиационных локаций, где москвичи могут лучше познакомиться с историей авиации, узнать о подвигах летчиков, редких и легендарных самолетах, а также о достижениях отечественных авиаконструкторов.

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Сергея Шакрыла, российская авиация имеет богатую историю, и столица занимает в ней особое положение. Вспомнить хотя бы годы Великой Отечественной войны, когда над городом проходили ожесточенные воздушные бои, советские летчики демонстрировали настоящий героизм. Память об этих и других событиях теперь сохранена во многих музеях и памятниках.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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