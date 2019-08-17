Тысячи москвичей пришли на праздничный концерт в Парке Горького

Концерт в честь 91-летия Парка Горького собрал несколько тысяч человек, передает корреспондент "РГ".

На концерт, посвященный дню рождения Парка Горького, пришли несколько тысяч человек. Моросящий дождь и сильный ветер москвичей не испугали, как и предупреждение МЧС о непогоде. В настоящее время у сцены, установленной на Пушкинской набережной, выступления артистов слушают две-три тысячи человек.

Некоторые исполнители, которые выступают сегодня на концерте, уже поздравили парк с 91-летием. Свои пожелания они записали в формате видеообращения.

"Это наш с вами праздник. Я горжусь тем, что он (Парк Горького - прим. "РГ") так похорошел, что его можно сравнить теперь с лучшими парками мира", - сказал певец Филипп Киркоров.

Выступление Киркорова, кстати, москвичи еще не пропустили. Певец выйдет на сцену последним из артистов - в 20:50. Так что можно еще успеть доехать до парка. Впереди еще выступления таких артистов как Alekseev, Стас Пьеха, T-Killah, Юлианна Караулова, Кристина Орбакайте, Ольга Кормухина и Алексей Белов, лидер группы "Парк Горького". А в эти минуты для москвичей поет певица Лолита.

Артисты исполняют сразу несколько композиций и выступают по 30-40 минут. Так что одной песней выход на сцену не ограничивается. С каждой минутой число зрителей на набережной увеличивается - многие специально приходят, чтобы послушать своих кумиров.

"Я всегда мечтала попасть на концерт Филиппа Киркорова. Даже не знала, что он сегодня выступает, приехала просто погулять в парк. А тут такая удача", - рассказывает москвичка Алла.

Неподалеку от сцены расположен фуд-корт, где можно попить кофе и перекусить. Угощения есть на любой вкус - от скромных хот-догов до изысканных шашлычков из морепродуктов. Также для гостей работает сразу несколько ресторанов на территории парка.