Тысячи москвичей пришли на праздничный концерт в Парке Горького

Новости

Видео: Игги Поп показал своего "Джеймса Бонда" 17:37
Видео: В центре Москвы посреди улицы сгорел мопед 17:36
Рогозин осадил пошутившего о дыре в ракете "Союз" пользователя Twitter 17:31
В центре Москвы закрасят 183 граффити 17:24
Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова 17:19
На трассе под Тулой автомобили загорелись после ДТП 17:18
СК сообщил о задержании "вора в законе" Дато Краснодарского 17:16
Физики обнаружили невидимые знаки на древнеегипетском папирусе 17:11
США продлили лицензию для Huawei еще на 90 дней 17:01
Чемпион Европы по боксу вызвал Макгрегора на бой 16:59
Врачи выяснили, почему растет число жалоб на гастрит 16:47
Под шедевром Леонардо да Винчи нашли скрытый рисунок 16:40
На Украине арестовали танкер за поставки в 2015 году топлива в Крым 16:38
У экс-тренера сборной России диагностировали рассеянный склероз 16:35
Возобновились работы по укреплению Нотр-Дама после пожара 16:29
Ангела Меркель вышла в свет в купленном 23 года назад наряде 16:28
Народный учитель России оценил запрет на мобильники в школе 16:23
Самую длинную в России "сплошную" уберут 16:23
Доставленный с Луны миссией "Аполлон-14" камень признали земным 16:21
Минобороны Японии ошиблось в картах 16:14
Боец ММА Шлеменко следующий бой проведет на круизном лайнере 16:14
В Башкирии школьники нашли в реке кость мамонта 16:07
Петербургские археологи нашли древнейшую восточноевропейскую керамику 16:04
Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков 16:03
В Каменке начали проверять дома, пострадавшие при взрывах на полигоне 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
17.08.2019 16:17
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

Тысячи москвичей пришли на праздничный концерт в Парке Горького

Текст: Надежда Булочкина

Концерт в честь 91-летия Парка Горького собрал несколько тысяч человек, передает корреспондент "РГ".

На концерт, посвященный дню рождения Парка Горького, пришли несколько тысяч человек. Моросящий дождь и сильный ветер москвичей не испугали, как и предупреждение МЧС о непогоде. В настоящее время у сцены, установленной на Пушкинской набережной, выступления артистов слушают две-три тысячи человек.

Некоторые исполнители, которые выступают сегодня на концерте, уже поздравили парк с 91-летием. Свои пожелания они записали в формате видеообращения.

"Это наш с вами праздник. Я горжусь тем, что он (Парк Горького - прим. "РГ") так похорошел, что его можно сравнить теперь с лучшими парками мира", - сказал певец Филипп Киркоров.
Парк Горького празднует 91-летие

Выступление Киркорова, кстати, москвичи еще не пропустили. Певец выйдет на сцену последним из артистов - в 20:50. Так что можно еще успеть доехать до парка. Впереди еще выступления таких артистов как Alekseev, Стас Пьеха, T-Killah, Юлианна Караулова, Кристина Орбакайте, Ольга Кормухина и Алексей Белов, лидер группы "Парк Горького". А в эти минуты для москвичей поет певица Лолита.

Артисты исполняют сразу несколько композиций и выступают по 30-40 минут. Так что одной песней выход на сцену не ограничивается. С каждой минутой число зрителей на набережной увеличивается - многие специально приходят, чтобы послушать своих кумиров.

"Я всегда мечтала попасть на концерт Филиппа Киркорова. Даже не знала, что он сегодня выступает, приехала просто погулять в парк. А тут такая удача", - рассказывает москвичка Алла.

Неподалеку от сцены расположен фуд-корт, где можно попить кофе и перекусить. Угощения есть на любой вкус - от скромных хот-догов до изысканных шашлычков из морепродуктов. Также для гостей работает сразу несколько ресторанов на территории парка.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал сопровождение спецборта швейцарскими истребителями
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Курс доллара превысил 67 рублей
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
СМИ: Сирийские войска обстреляли турецкую колонну в Идлибе