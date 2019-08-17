В ДТП с автобусом под Тулой 11 человек пострадали и один погиб

В в Тепло-Огаревском районе Тульской области легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус. В результате пострадали 11 человек, один погиб.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального МВД, автомобиль Kia Rio выехад на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Тула - Липецк.

В результате водитель иномарки скончался, а 11 пассажиров автобуса получили травмы. Части пострадавших помощь оказана на месте, получивших более серьезные повреждения доставили в больницы.

Метеоусловия в регионе сейчас неблагоприятные, идет сильный дождь.