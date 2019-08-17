В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями. Митинг посвятили выборам в Московскую городскую Думу, которые состоятся в Единый день голосования ‪8 сентября‬.

Первым вышедший на сцену лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов, впрочем, говорил о значении выборов в целом - 8 сентября, в Единый день голосования, выборы пройдут во многих субъектах страны и практически везде за мандаты поборются коммунисты.

"Пришло время для создания союза, который сумеет противостоять лжи и насилию", - заявил он. Поднялись на сцену и несколько кандидатов в Мосгордуму, включая бывшего кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. Он призвал людей идти на выборы в качестве наблюдателей, чтобы на каждом избирательном участке было по трое наблюдателей-коммунистов. Назвать наблюдательное движение Кумин предложил "Красным счетчиком", а его руководителем хотел бы видеть Тимура Абушаева - кандидата в Мосгордуму от КПРФ, которому отказал в регистрации Мосгорсуд по причине некорректного заполнения справки об обязательствах имущественного характера за пределами России.

Особое оживление публики вызвали выступления бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина и Игоря Талькова-младшего, сына известного певца, убитого в 1991 году. Тальков-младший идёт на выборы в Тульскую областную думу от КПРФ.

На выборы в Мосгордуму от коммунистической партии, напомню, зарегистрированы 44 кандидата, то есть проголосовать за КПРФ можно будет почти во всех избирательных округах.