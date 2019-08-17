Выступления реперов и спортивные соревнования пройдут на ВДНХ

Спортивные состязания и выступления реперов можно будет увидеть на ВДНХ в рамках фестиваля "Ритм моего города" 17 и 18 августа.

В эти выходные москвичей ждет широкая развлекательная программа на ВДНХ в рамках проводимого с 7 августа по 7 сентября фестиваля уличной культуры "Ритм моего города". Гостей мероприятия ждут концерты, DJ-сеты, спортивные шоу, мастер-классы и настольные игры. Поучаствовать во всех этих активностях и послушать выступления музыкальных исполнителей можно с полудня до 22.00.

Хедлайнерами вечера в субботу станут Мезза и Bumble Beezy, а в воскресенье на сцену выйдет Ternovoy. Подробнее узнать о фестивале можно, открыв вкладку фестиваля на сайте "Московские сезоны".