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17.08.2019 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Москвичам следует быть особенно осторожными из-за дождя с грозой и усиления ветра, предупреждает ГУ МЧС России по Москве.

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Так, Росгидромет объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. В ближайшие 12 часов ожидаются грозы, усиление ветра до 15 м/с и сильный дождь.

В связи с этим в МЧС рекомендуют тем, кто окажется в момент непогоды на улице, укрываться в подъездах или прочных зданиях. Прятаться около стен домов, рекламных щитов, недостроенных зданий и под деревьями - опасно. Кроме того, автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Общество Ежедневник Погода Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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