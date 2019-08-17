"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

Москвичам следует быть особенно осторожными из-за дождя с грозой и усиления ветра, предупреждает ГУ МЧС России по Москве.

Так, Росгидромет объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. В ближайшие 12 часов ожидаются грозы, усиление ветра до 15 м/с и сильный дождь.

В связи с этим в МЧС рекомендуют тем, кто окажется в момент непогоды на улице, укрываться в подъездах или прочных зданиях. Прятаться около стен домов, рекламных щитов, недостроенных зданий и под деревьями - опасно. Кроме того, автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.