На склоне вулкана на Камчатке развернули гигантский флаг России

Сегодня в самом восточном регионе нашей страны прошел День вулкана, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, а на склоне вулкана Авача был развернут триколор размером почти 1500 метров - это заявка в Книгу Рекордов России.

Камчатка - особый регион России, здесь по сей день не спят многие из вулканов. Вулканы Камчатки красивы, величественны и полны магнетизма, который притягивает туристов со всего мира. Поэтому у жителей края особое отношение к ним. А праздник День вулкана правительство Камчатки давно объявило региональным.

… В эти дни я оказался в командировке на полуострове, и отказать себе поучаствовать в этом интересном событии просто не мог.

Отъезд от гостиницы был запланирован на четыре часа утра, "вахтовка" два часа в штормовом режиме везла нас до подножья вулкана Авача. Дорогой служила сухая речка - русло реки, по которому в это время не бежит вода.

Машина довезла к подножью вулкана, высота над уровнем моря где-то семьсот метров. Для нетренированного материковского организма это заметно. Дышать чуток тяжелей…

Многие приехали на праздник накануне: десятки автомобилей и разбитых палаток уже ночевали здесь.

Регистрация участников восхождения и ровно в семь часов утра по камчатскому времени дается команда "старт".

Первыми стартует группа тренированных спортсменов, ребята быстро отрываются от остальных участников, со стремительной легкостью уходят вверх. По их тропинкам идут остальные.

Ночь без сна, а настроение бодрое. Низкая облачность прячет от глаз кратер Авачинского, спасатели разрешили максимальный подъем на высоту 2000 метров. Можно дойти только до основания купола вулкана. Если хватит сил…

Скажу вам, что подъем на Авачу - дело непростое. Путь извилист, под ногами мелкий и сыпучий вулканический шлак, и камни, которые за века накидал бодрствующий вулкан.

Многие "вооружены" палками для скандинавской ходьбы, они и правда помогают при подъеме…

Замечаю, как сильный папа несет на своих плечах маленькую девочку. Знакомимся: Андрей Береговенко и его трехлетняя дочь Настя.

- Для меня это шестое восхождение на вулкан, а для дочки первое. Она очень ответственно отнеслась к сегодняшнему дню, почти не спала целую ночь. Боялась, что папа уедет без нее, - улыбаясь, говорит Андрей.

Представители общественной организации "Все стихии" мужественно поднимают на склон Авачи восьмидесятикилограммовый российский флаг.

Под руководством профессионалов из МЧС триколор разворачивают, я нахожусь выше и наблюдаю, как державно трепещется на камчатском ветру флаг, площадь которого равняется 1423 метрам.

Ольга Стрельникова приехала из поселка Мильково, для нее это первое восхождение.

- Дойду или не дойду до финиша - это для меня неважно. Главное - участие. Давно хотела, - тяжело дыша, поясняет Ольга Николаевна.

Где-то минут через тридцать подъема мое "офисное" сердце начинает стучать и трепыхаться выше кадыка… Отдыхаю. Наблюдаю, как растянулась вереница народа. Кто-то идет быстрее, кто-то - медленнее. Кто-то, как и я, уже отдыхает.

Виды фантастические! Пологие склоны в широких снежных "прожилках", низкое небо, косматые облака проплывают над твоей головой. А вольный ветер все сильней и сильней свистит в ушах с каждым десятком метров набираемой высоты. Холодно! Куртка и зимний свитер с трудом спасают ситуацию. Первыми начинают мерзнуть руки.

Дальше помогаю себя строчкой Юрия Визбора: "Горы и сделаны для того, чтобы показать человеку, как может выглядеть мечта…"

Я метров триста не дошел до высоты 2000 метров, там, где сегодня был обозначен финиш. Устал и замерз. Решил, что для первого раза хватит!

Но спускался с Авачи с полным ощущением счастья. Сегодня я видел такую красоту и величие, которую трудно передать словами. От которой голова становится более ясной, а душа - чистой. А жить после сегодняшнего восхождения хочется с новой силой.

Я был там, где не были вы…

А какие эмоции испытывали те, кто дошел до финиша! Они радовались, как дети.

Москвич Алексей Литвинов, по его словам, "заболел" Камчаткой в 2014 году. С того времени каждый год прилетает на полуостров. Сегодня он первый раз поднимался на вулкан и дошел до финиша.

-Слов нет! В крови андреналин, а в душе восторг, - радостно говорит Алексей.

Прямая речь

Елена Стратонова, руководитель агентства по туризму и внешним связям, правительства Камчатского края:

- День вулкана - это официальный праздник на Камчатке. Мы свои вулканы каждый день видим из окон домов, они для нас родные и во многом понятные. А для гостей полуострова они более загадочные- но подняться к их вершинам одинаковый праздник для всех.

Почему люди ходят в горы? Подъемы в горы дарят человеку фантастическую красоту! Для меня это еще возможность подумать и поразмышлять. А наградой за усталость остается та, необыкновенная красота нашей Земли, которая открывается сверху.

Справка "РГ"

Вулкан Авачинский многие называют более домашним словом "Авача". Его высота 2741 метр, вершина конусообразная, диаметр кратера 400 метров. В кратере имеются многочисленные трещины и отверстия.

Задокументировано восемнадцать случаев извержения вулкана. Последнее было в 1991 году. А история задокументированных восхождений на Авачу начинается с ХVIII века. О вулкане снят документальный фильм, у его подножья находится вулканологическая станция. Которая ведет за ним свое чуткое наблюдение.