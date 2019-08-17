В Якутии спасли упавшую со "Скалы любви" девушку

В районе поселка Чульман Нерюнгринского района со скалы сорвалась девушка. Операция по ее спасению началась в субботу в четыре часа утра, сообщает РИА Новости.

Девушка, отправившаяся на "Скалу любви", оступилась и упала с 50-метровой высоты.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз, оказали первую медицинскую помощь пострадавшей, которая была в сознании - наложили шину, подозревая закрытый перелом руки.

Они подняли девушку наверх при помощи специальных носилок и передали врачам скорой помощи.