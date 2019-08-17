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17.08.2019 19:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32

Фото: Карина Бурьян /ТАСС Фото: Карина Бурьян /ТАСС
Фото: Карина Бурьян /ТАСС

Количество пострадавших в ДТП с автобусом, врезавшимся в бетонную стену на окраине Перми, возросло до 32 человек. Новые данные опубликовал краевой минздрав.

В числе пострадавших - 10 детей (они находятся в краевой клинической детской больнице), причем состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Фото: Карина Бурьян /ТАСС
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Также в тяжелом состоянии находятся и пятеро взрослых. С места аварии их отвезли в городскую клиническую больницу №4, пермскую краевую клиническую больницу, городскую больницу №6 и больницу имени Гринберга.

Для родственников пострадавших открыта "горячая линия". Им окажут всестороннюю помощь.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса. В результате погибла женщина, еще 32 человека пострадали. Перевозчик временно отстранен от работы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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