Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32

Количество пострадавших в ДТП с автобусом, врезавшимся в бетонную стену на окраине Перми, возросло до 32 человек. Новые данные опубликовал краевой минздрав.

В числе пострадавших - 10 детей (они находятся в краевой клинической детской больнице), причем состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Также в тяжелом состоянии находятся и пятеро взрослых. С места аварии их отвезли в городскую клиническую больницу №4, пермскую краевую клиническую больницу, городскую больницу №6 и больницу имени Гринберга.

Для родственников пострадавших открыта "горячая линия". Им окажут всестороннюю помощь.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса. В результате погибла женщина, еще 32 человека пострадали. Перевозчик временно отстранен от работы.