После ДТП с автобусом в Перми госпитализированы 22 человека

В результате ДТП с пассажирским автобусом, который врезался в здание на окраине Перми, госпитализированы 22 человека.
Как сообщил ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников, среди пострадавших - восемь детей, они находятся в краевой детской больнице.
Ранее также сообщалось об одной погибшей.
Региональный СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте аварии работают полицейские и следователи-криминалисты.
По предварительным данным городского департамента дорог и транспорта, автобус был технически неисправен, поэтому водитель не справился с управлением и врезался в стену.