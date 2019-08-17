После ДТП с автобусом в Перми госпитализированы 22 человека

В результате ДТП с пассажирским автобусом, который врезался в здание на окраине Перми, госпитализированы 22 человека.

Как сообщил ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников, среди пострадавших - восемь детей, они находятся в краевой детской больнице.

Ранее также сообщалось об одной погибшей.

Региональный СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте аварии работают полицейские и следователи-криминалисты.

По предварительным данным городского департамента дорог и транспорта, автобус был технически неисправен, поэтому водитель не справился с управлением и врезался в стену.