С пострадавшими в ДТП с автобусом в Перми начали работу психологи МЧС

Пострадавшим в ДТП с автобусом, врезавшимся в стену здания в Перми, оказывается экстренная психологическая помощь. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Сейчас в главном управлении МЧС по Пермскому краю создан оперативный штаб, куда поступает вся информация о произошедшем. Уточняется информация о потерпевших. На место ДТП выезжало 25 единиц техники и 104 человека личного состава.

Напомним, что сегодня в Перми врезался в бетонную стену автобус 53 маршрута. При этом погибла одна женщина и пострадали 32 человека. Шестеро из них, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Открыты "горячие линии". Одна - в администрации Орджоникидзевского района: 8(342) 263-46-80. Второй телефон работает на базе единой диспетчерской службы города: 8(342) 246-04-00.