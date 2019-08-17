Участники форума "Евразия Global" отметили День народов Оренбуржья

Участники Международного молодежного форума "Евразия Global" посетили День народов Оренбуржья. В этом году региональный праздник стал частью культурной программы форума молодых активистов. Гости из 108 стран мира смогли по достоинству оценить богатство языков, культур и традиций этносов, населяющих Россию.

Врио губернатора области Денис Паслер напомнил о том, что в Оренбуржье живут представители 126 народов. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Выставочные зоны и интерактивные площадки, где были представлены история, литература, фольклор, народные ремесла, кухня и костюмы, развернулись на территории комплекса "Национальная деревня".

- Почти три столетия на нашей земле в мире и согласии живут оренбуржцы 126 национальностей, - напомнил собравшимся врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. - Всех нас объединяет любовь к родной земле, уважение друг к другу, к национальным традициям и обычаям, религиозным взглядам. Участники форума "Евразия Global" открывают нашу страну для себя и для всего мира. Мы рады поделиться самым ценным, что у нас есть, - нашим теплом, гостеприимством, дружбой и уважением ко всем народам всех стран и континентов.

На главной сцене фестиваля выступили лучшие национальные коллективы региона. Праздничную программу продолжил "Этнодиджей сет". Гости форума водили хороводы, принимали участие в народных играх и забавах, а также в мастер-классы по еврейским, индийским и немецким танцам.

В рамках праздника была организована этно-аллея: на ней располагалась галерея литераторов, где каждый желающий смог сфотографироваться с известными писателями разных народов, а затем с помощью QR-код узнать их биографию и ознакомиться с произведениями. Работали селфи-фотозона и инста-фотосушка. А "Добрая почта" отправляла кадры друзьям в любую точку земного шара.

На площадке поэтических баттлов в "Читай-парке" сошлись мастера рифмы. Там же гости праздника смогли познакомиться с национальной литературой.

Под занавес праздничного действа молодые лидеры из 108 стран мира написали пожелания на родных языках на огромном шаре Дружбы с изображениями флагов своих стран и отправили его в небо.

Справка "РГ"

IV Международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбургской области с 12 по 18 августа. Форум входит в число шести форумных площадок, за которыми закреплен статус федеральных. В этом году его участниками стали 800 молодых лидеров.

В рамках форума организован грантовый конкурс. Российские участники в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи до 3 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Фонд Горчакова поддержит девять лучших проектов иностранных молодежных лидеров: предусмотрены один грант в размере 500 тысяч рублей, три гранта по 300 тысяч рублей и пять грантов по 200 тысяч рублей.