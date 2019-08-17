В Перми отстранят от работы компанию, чей автобус попал в ДТП

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил отстранить от работы перевозчика ООО "Дизель", чей пассажирский автобус №53 врезался сегодня в здание, до окончания следствия. По последним данным, в результате аварии погибла женщина, еще 22 человека - среди них восемь детей - попали в больницы с травмами.

Как сообщил городской департамент дорог и транспорта, автобус мог быть технически не исправен. В результате водитель не справился с управлением и врезался в бетонную стену здания.

Следственный комитет региона начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Краевая прокуратура в 2018 и 2016 годах уже выявляла в деятельности ООО "Дизель" многочисленные нарушения: к управлению автобусами допускались водители, систематически нарушающие правила дорожного движения, а у механиков и диспетчеров не было соответствующей квалификации.