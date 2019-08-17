В Саратове мальчик попал под колеса детского паровозика

В Саратове следователи начали проверку работы детского аттракциона "Паровозик", на котором в пятницу пострадал ребенок, сообщило в субботу СУ СК России по региону.

Вчера вечером семья с двумя детьми трех и пяти лет гуляла на бульваре Героев Отечества в Кировском районе Саратова. Отец посадил сыновей покататься на детский паровозик. Муж с женой присели на скамейку.

По предварительной версии, пятилетний мальчик во время движения аттракциона попытался перелезть из первого во второй вагон, но выпал. Водитель этого не заметил и наехал на малыша. Он остановился, только когда ему закричал ехавший со своим ребенком в паровозике мужчина.

Малыш серьезно пострадал под колесами аттракциона. Его госпитализировали в больницу с переломами.

Сейчас следователи проверяют факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. У индивидуального предпринимателя, которому принадлежит аттракцион, запрошена вся необходимая документация. Опрашиваются свидетели ЧП.