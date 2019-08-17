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17.08.2019 14:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Хоккеист Владимир Тарасенко подписал свой граффити-портрет в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Огромное граффити появилось на стене Ледового дворца спорта "Сибирь" в Новосибирске. Рисунок, на котором воспитанник новосибирского клуба и обладатель Кубка Стэнли-2019 Владимир Тарасенко изображен в форме родной команды, выполнили представители фанатского движения "Дружина".

Герой композиции лично расписался под портретом.

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В пятницу в ЛДС прошла автограф-сессия прославленного хоккеиста, на которую пришли сотни новосибирцев, а также приехали поклонники хоккея из соседних городов.

В понедельник, 19 августа, в ЛДС "Сибирь" будет выставлен главный трофей мирового клубного хоккея - Кубок Стэнли, который в июне этого года впервые за свою историю завоевала команда из американского Сент-Луиса. Не последнюю роль в этом сыграл воспитанник новосибирского хоккея и один из лучших нападающих кубковой стадии Владимир Тарасенко.

С кубком в порядке живой очереди сможет сфотографироваться любой желающий с 10:30 до 15:00 часов. Как говорится в сообщении ХК "Сибирь", фотографии с кубком будут бесплатными, для этого будут задействованы специально привлеченные фотографы. При этом, использование личных мобильных телефонов и фотокамер будет запрещено, чтобы обеспечить максимально быстрый проход через фотозону.

В августе прошлого года Кубок Стэнли уже побывал в Новосибирске. Правда, сюда его отправили из Москвы по ошибке - вместо кемеровского Новокузнецка, родины Дмитрия Орлова из "Вашингтон Кэпиталз".

Справка "РГ"

Владимир Тарасенко, сын известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко, родился в 1991 году. Заниматься хоккеем начал в Новосибирске. Правый нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз", который стал обладателем Кубка Стэнли - 2019.

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