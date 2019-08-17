В Сибири открыли первую скоростную магистраль

Новости

На Бульварном кольце можно увидеть лишь одиночные пикеты 17:33
Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти 17:24
СК опубликовал видео из салона самолета A321 17:08
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание 16:57
Крымские татары перечислили успехи в составе России 16:49
Портал "Узнай Москву" составил топ авиационных достопримечательностей 16:27
Армия и оппозиция Судана подписали Конституционную декларацию 16:09
Итальянский профессор посоветовал всему миру любить Крым 15:59
Малком и Дриусси не помогут "Зениту" из-за травм 15:34
УАЗ-469 с двумя рулями: для чего он был нужен 15:22
Матч "Спартак" - ЦСКА вместо Еськова рассудит Карасев 15:18
На московских бульварах больше прессы, чем гуляющих 15:13
"Спартак" подписал грузинского нападающего Кутателадзе 15:09
В Баренцевом море пограничники спасли троих рыбаков 15:06
Видео: После залпового ливня улицы Сочи превратились в реки 15:05
"Екатеринбург Арена" стоя приветствовала открывшего матч командира А321 15:00
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов 14:44
Парк Горького празднует 91-летие 14:35
Volkswagen Amarok Dark Label. Что скрывается за модной вывеской 14:10
Хоккеист Владимир Тарасенко подписал свой граффити-портрет в Новосибирске 14:01
Видео: дальнобойщик повеселил Сеть тематической свадьбой 13:50
В Москве завершился митинг КПРФ 13:44
На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человек 13:20
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 13:10
В Москве госпитализирован актер криминальных сериалов Александр Числов 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
17.08.2019 14:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сибири открыли первую скоростную магистраль

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Движение по скоростной автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий торжественно открылось сегодня в Кузбассе. Теперь путь от начального до конечного пункта будет занимать у водителей 35 минут вместо полутора часов.

Качество трассы с разрешенной скоростью 130 километров в час, проложенной в объезд мелких населенных пунктов и соответствующей всем современным стандартам, опробовали почетные гости - участники байк-клуба "Ночные волки". И с ними - лидер и основатель клуба, президент Российской байкерской ассоциации Александр Залдостанов (Хирург).

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
"РГ" публикует закон о платных трассах без дублеров

- После Крымского моста у меня особое отношение к дорогам. И ваша автомагистраль - не просто инженерное сооружение, это еще и дорога в будущее, дорога к русской победе, дорога к русской мечте! И я благодарен, что сегодня вместе с вами смогу проехать по этой дороге. Кузбасс, вперед! - обратился Залдостанов к собравшимся на площади у кемеровского Летнего вокзала перед стартом мотопробега.

В нем приняли участие представители кузбасского байк-сообщества, включая клуб Free Spirit ("Свободные духом") из города Салаира. В колонне мотоциклистов стартовал активный участник и духовник клуба - священнослужитель храма Святых апостолов Петра и Павла иерей Александр Ильиных, который ежегодно организует православный байкерский крестный ход по храмам Гурьевского района, традиционно собирающий не одну сотню участников со всей Сибири.

После красочного файер-шоу свои байки оседлали глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Последний напомнил о многолетней истории рождения автомагистрали.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика

- В 1968 году было принято решение о строительстве дороги, которая соединила бы два главных города в Кузбассе - Кемерово и Новокузнецк, - сказал глава региона. - В 1972 году начали прокладывать дорогу от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка. Строительство продолжалось больше двадцати лет. И в 2005-м начали строить первую за Уралом скоростную автомагистраль - от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого. Трудные были времена! Но дорога строилась шаг за шагом, и сегодня завершено строительство всей магистрали! Мы сегодня по ней поедем. Это то, о чем мечтали в 1968 году! Мы будем тестировать дорогу на мотоциклах, ведь мотоцикл ошибок не прощает.

Участники тест-драйва под праздничными флагами прибыли на транспортную развязку у деревни Демьяновка, где состоялось официальное открытие дороги и награждение ее строителей. В том числе, бойцов студенческих отрядов. Продолжением праздника, как сообщили в областном правительстве, станет фестиваль "Дороги Кузбасса" в Новокузнецке. На площади перед ТРЦ "Планета" можно будет увидеть заезд байкеров и ретроавтомобилей, выступления музыкантов из Кузбасса, Новосибирска, Москвы, а также фейерверк.

Справка "РГ"

Последний участок автомагистрали протяженностью 17,56 километра, который открыли сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начали прокладывать в 2015 году. В июле 2018-го на завершение работ региону был выделен дополнительный миллиард рублей из резервного фонда правительства РФ. Таким образом, стоимость строительства дороги общей протяженностью в 510 километров с выходом на федеральную трассу М-53 "Байкал" (Р-255 "Сибирь"), превысила 21,4 миллиарда рублей. Новый маршрут стал кратчайшим путем из Междуреченска, Таштагола, Новокузнецка в другие города России. С севера области по нему можно попасть в Алтайский край и Республику Алтай, Казахстан и Монголию. Транспортная доступность позволит увеличить скорость доставки грузов и сократить расходы на топливо, сэкономив, по подсчетам экспертов, порядка десяти процентов себестоимости товаров и услуг.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти
Видео: После залпового ливня улицы Сочи превратились в реки
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
В "Роскосмосе" нашли способ сделать спутники невидимыми