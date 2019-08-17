В Сибири открыли первую скоростную магистраль

Движение по скоростной автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий торжественно открылось сегодня в Кузбассе. Теперь путь от начального до конечного пункта будет занимать у водителей 35 минут вместо полутора часов.

Качество трассы с разрешенной скоростью 130 километров в час, проложенной в объезд мелких населенных пунктов и соответствующей всем современным стандартам, опробовали почетные гости - участники байк-клуба "Ночные волки". И с ними - лидер и основатель клуба, президент Российской байкерской ассоциации Александр Залдостанов (Хирург).

- После Крымского моста у меня особое отношение к дорогам. И ваша автомагистраль - не просто инженерное сооружение, это еще и дорога в будущее, дорога к русской победе, дорога к русской мечте! И я благодарен, что сегодня вместе с вами смогу проехать по этой дороге. Кузбасс, вперед! - обратился Залдостанов к собравшимся на площади у кемеровского Летнего вокзала перед стартом мотопробега.

В нем приняли участие представители кузбасского байк-сообщества, включая клуб Free Spirit ("Свободные духом") из города Салаира. В колонне мотоциклистов стартовал активный участник и духовник клуба - священнослужитель храма Святых апостолов Петра и Павла иерей Александр Ильиных, который ежегодно организует православный байкерский крестный ход по храмам Гурьевского района, традиционно собирающий не одну сотню участников со всей Сибири.

После красочного файер-шоу свои байки оседлали глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Последний напомнил о многолетней истории рождения автомагистрали.

- В 1968 году было принято решение о строительстве дороги, которая соединила бы два главных города в Кузбассе - Кемерово и Новокузнецк, - сказал глава региона. - В 1972 году начали прокладывать дорогу от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка. Строительство продолжалось больше двадцати лет. И в 2005-м начали строить первую за Уралом скоростную автомагистраль - от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого. Трудные были времена! Но дорога строилась шаг за шагом, и сегодня завершено строительство всей магистрали! Мы сегодня по ней поедем. Это то, о чем мечтали в 1968 году! Мы будем тестировать дорогу на мотоциклах, ведь мотоцикл ошибок не прощает.

Участники тест-драйва под праздничными флагами прибыли на транспортную развязку у деревни Демьяновка, где состоялось официальное открытие дороги и награждение ее строителей. В том числе, бойцов студенческих отрядов. Продолжением праздника, как сообщили в областном правительстве, станет фестиваль "Дороги Кузбасса" в Новокузнецке. На площади перед ТРЦ "Планета" можно будет увидеть заезд байкеров и ретроавтомобилей, выступления музыкантов из Кузбасса, Новосибирска, Москвы, а также фейерверк.

Справка "РГ"

Последний участок автомагистрали протяженностью 17,56 километра, который открыли сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начали прокладывать в 2015 году. В июле 2018-го на завершение работ региону был выделен дополнительный миллиард рублей из резервного фонда правительства РФ. Таким образом, стоимость строительства дороги общей протяженностью в 510 километров с выходом на федеральную трассу М-53 "Байкал" (Р-255 "Сибирь"), превысила 21,4 миллиарда рублей. Новый маршрут стал кратчайшим путем из Междуреченска, Таштагола, Новокузнецка в другие города России. С севера области по нему можно попасть в Алтайский край и Республику Алтай, Казахстан и Монголию. Транспортная доступность позволит увеличить скорость доставки грузов и сократить расходы на топливо, сэкономив, по подсчетам экспертов, порядка десяти процентов себестоимости товаров и услуг.