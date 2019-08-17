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17.08.2019 17:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Симфонический оркестр Ленобласти выступит в карельском парке Рускеала

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
В карельском Горном парке Рускеала продолжаются августовские музыкальные фестивали. На субботнем "Настроении" выступит Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический".
Фото: Из архива оркестра "Таврический" Фото: Из архива оркестра "Таврический"
Фото: Из архива оркестра "Таврический"

В составе оркестра - яркие музыканты-виртуозы. Они родом из ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, а также Финляндии, Коста-Рики и Монголии. Многие из них учились и еще учатся в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Выступления реперов и спортивные соревнования пройдут на ВДНХ

Симфонический оркестр "Таврический" постоянно участвует в самых разных музыкальных фестивалях - в Санкт-Петербурге, Гатчине, Пушкине. Музыканты объездили уже более 20 стран мира.

Фестиваль "Настроение", который проводится в Горном парке Рускеала, не только музыкальный, но и туристический. Здесь и сами музыканты, и слушатели получат всю необходимую информацию о Северном Приладожье. Целый день в Рускеале работают творческие мастерские, выступают уличные музыканты, проходят занятия с детьми.

Оркест "Таврический" завершит своим концертом субботний фестивальный вечер. Музыканты исполнят как классические произведения, так и мировые рок хиты - The Beatles и Бах, ABBA и Альбиони, Эдит Пиаф и Queen, неожиданные сочетания и новые аранжировки. Художественный руководитель оркестра - Михаил Голиков.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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