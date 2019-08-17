В Баренцевом море пограничники спасли троих рыбаков

В западном рукаве губы Ура Баренцева моря пограничники спасли трех рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Поздно вечером 16 августа в ведомство поступила информация, что примерно в 12 километрах от поселка Ура-Губа в море терпит бедствие моторная лодка, на борту которой находятся три человека.

- В этот район был незамедлительно направлен патрульный катер, - сообщили в пресс-службе ПУ ЗАР. - Около 00.40 17 августа пограничники обнаружили моторную лодку в районе острова Шалим.

Выяснилось, что лодка потеряла управление, так как ее мотор вышел из строя. Плавсредство было отбуксировано к причалу поселка Ура-Губа.

Рыбаков, находившихся на лодке, осмотрел фельдшер. К счастью, медицинская помощь никому из них не потребовалась.