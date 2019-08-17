"Зенит" не смог обыграть "Ахмат" в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Матч завершился вничью - 0:0.

"Зенит" накануне этого матча лишился сразу двух игроков линии атаки - из-за травм, полученных в матче против "Динамо" против "Ахмата" не смогли сыграть Себастьян Дриусси и Малком. Более того, как сообщил сайт клуба, они выбыли при мерно на 3-4 недели.

Уже на седьмой минуте матча о себе напомнил арбитр матча Алексей Матюнин. Александр Ерохин выходил один на один и упал, мяч отлетел к Сердару Азмуну, который отправил мяч в сетку. Радость зенитовца была недолгой. Арбитр гол отменил, а уже удалил Ризвана Уциева, хотя видеоповтор, показанный по телевидению так и не было понятно, был ли контакт. Ну а поскольку обещанный VAR на матчах РПЛ бывает не на всех матчах, то установить истину можно будет лишь позже.

Получив численное преимущество "Зенит" продолжил атаковать, однако в какие-то моменты команде Сергея Семака просто не везло. Впрочем, был не засчитанный гол Эмилиано Ригони. Также было несколько моментов в штрафной, когда Матюнин имел возможность назначить пенальти в ворота гостей.

Перед самым финальным свистком возник еще один спорный момент. Матюнин показал по желтой карточке Ярославу Ракицкому и Зорану Нижичу, однако для украинца это карт очка стала второй, но красную кар точку арбитр так и не показал, дав вместо этого финальный свисток. В итоге судейством остались недовольны обе стороны.

"Зенит" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" идет десятым, имея в активе семь очков.