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17.08.2019 15:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Итальянский профессор посоветовал всему миру любить Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Итальянский профессор, учредитель и президент международного поэтического конкурса "Парнас - премия Анджело ла Веккья" Коладжеро ла Веккья вопреки санкциям приехал в Крым для участия в V литературно-музыкальном фестивале "Интеллигентный сезон-2019". Его проводит администрация Саки совместно "Союзом писателей Республики Крым".

Во время экскурсии на "Белую дачу" А.П. Чехова в Ялте впечатленный полуостровом итальянец признался в любви к Крыму.

Фото: iStock
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- Это прекрасная, гостеприимная земля, - сказал Коладжеро ла Веккья. - По приезде в Италию обязательно посоветую своим друзья посетить Крым. Его должны любить не только русские, его должен полюбить весь мир, ведь Крым этого заслуживает.

Также итальянский гость оценил, с какой любовью и вниманием сотрудники Дома-музея великого писателя сохряняют его наследие.

- Здесь все сохранилось в том виде, в каком оно было при жизни Антона Павловича,  сказал профессор.  - Здесь все так, как он хотел это видеть. И это очень важно, поскольку, в первую очередь, это часть памяти о нем.

Коладжеро ла Веккья добавил, что благодаря своей поездке на полуостров он узнал, что в Крыму есть итальянская диаспора.

Фестиваль "Интеллигентный сезон-2019" в этом году проходит в Крыму в пятый раз, в нем участвуют более ста писателей и литераторов из России, Белоруссии, Украины, Чехии, Италии, Болгарии, Франции, Израиля и других стран.

Культура Литература В мире Европа Италия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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