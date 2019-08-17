Итальянский профессор посоветовал всему миру любить Крым

Итальянский профессор, учредитель и президент международного поэтического конкурса "Парнас - премия Анджело ла Веккья" Коладжеро ла Веккья вопреки санкциям приехал в Крым для участия в V литературно-музыкальном фестивале "Интеллигентный сезон-2019". Его проводит администрация Саки совместно "Союзом писателей Республики Крым".

Во время экскурсии на "Белую дачу" А.П. Чехова в Ялте впечатленный полуостровом итальянец признался в любви к Крыму.

- Это прекрасная, гостеприимная земля, - сказал Коладжеро ла Веккья. - По приезде в Италию обязательно посоветую своим друзья посетить Крым. Его должны любить не только русские, его должен полюбить весь мир, ведь Крым этого заслуживает.

Также итальянский гость оценил, с какой любовью и вниманием сотрудники Дома-музея великого писателя сохряняют его наследие.

- Здесь все сохранилось в том виде, в каком оно было при жизни Антона Павловича, сказал профессор. - Здесь все так, как он хотел это видеть. И это очень важно, поскольку, в первую очередь, это часть памяти о нем.

Коладжеро ла Веккья добавил, что благодаря своей поездке на полуостров он узнал, что в Крыму есть итальянская диаспора.

Фестиваль "Интеллигентный сезон-2019" в этом году проходит в Крыму в пятый раз, в нем участвуют более ста писателей и литераторов из России, Белоруссии, Украины, Чехии, Италии, Болгарии, Франции, Израиля и других стран.