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17.08.2019 16:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские татары перечислили успехи в составе России

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.

Форум организовало крупнейшее общественное движение крымских татар "Къырым" ("Крым") и Совет крымскотатарского народа. За итоговое обращение проголосовали около 500 делегатов из городов и районов полуострова, среди которых есть немало кандидатов в Госссовет РК второго созыва.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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"За последние годы укрепились межнациональные отношения, - говорится в документе. - Крымские татары реабилитированы, в местах компактного проживания репатриантов строятся дороги, подключается газ, свет и вода, возводится жилье, выделяется материальная помощь на завершение строительства домов. Завершается строительство Соборной мечети в Симферополе, реставрируется Ханский дворец, строится полиэтнический центр - народ не только живет, но и развивается у себя на родине.

Выступивший на форуме депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек подчеркнул, что внешним силам, в том числе запрещенному в РФ меджлису, не удастся разобщить крымскотатарский народ несмотря на все прилагаемые для этого усилия. И сегодняшнее большое количество участников форума подтверждает это.

- Зарубежные злопыхатели не смогут повлиять на межнациональный мир в Крыму, - сказал Бальбек РИА Крым. - Это говорит о том, что крымские татары вышли из плена зарубежных институций, которые в интересах зарубежных деятелей использовали национальный фактор в Крыму для дестабилизации. Никакие выкрики из Киева и хитроумные схемы зарубежных "добродетелей" не повлияют на судьбу крымских татар.

Участники форума призвали соотечественников проявлять социальную и общественную активность в диалоге с властями и прийти на избирательные участки 8 сентября 2019 года, когда крымчане проголосуют за новых депутатов Госсовета РК.

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