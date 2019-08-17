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17.08.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму военных осудили за случайный запуск авиаракеты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащим местной воинской части Черноморского флота Алексею Чебанову и Николаю Звереву за несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Инцидент, произошедший 1 октября 2017 года, привел к уничтожению двух ракет, оборудования и повреждению ангара.

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В приговоре суда говорится, что действия военнослужащих, готовившихся к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока", нарушили правила обращения с опасным оружием. Они не проверили чековые механизмы и не заметили имевшиеся разрушения индикаторной заглушки. Вопреки инструкции в момент проверочного запуска двигателя на пиропатроны изделия не были установлены заглушки с флажками "Внимание! Агрегат не подключен". В результате на пиропатроны был подан ток, и произошел несанкционированный запуск двигателя изделия. Ворота ангара от взрыва были полностью вырваны, части ворот и стены разбросаны по прилегающей территории. Только по счастливой случайности не сработала боевая часть ракеты со ста килограммами взрывчатки. Разрушения от их детонации могли быть огромными.

Заключения экспертов по этому делу суд счел аргументированными и обоснованными. Нанесенный Минобороны ущерб в размере 46,6 миллиона рублей суд расценил как тяжкие последствия. Действия подсудимых были квалифицированы по части 1 статьи 349 УК РФ - нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15 процентов из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву - год ограничения с выплатой 10 процентов в пользу государства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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