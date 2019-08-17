"Спартак" подписал грузинского нападающего Кутателадзе

Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе. 18-летний футболист будет выступать в команде под номером 13.

Кутателадзе получил футбольное образование в Европе. Он начинал путь в футболе в пражской "Спарте", после чего постигал азы футбольного мастерства в академиях французских "Лилля" и "ПСЖ". Выступал за юношеские сборные Грузии.

Минувшей зимой Кутателадзе мог перейти в "Анжи", однако из-за запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного на махачкалинцев, переход не состоялся. В феврале грузинский форвард пытался пробиться в киевское "Динамо", но не подошел команде.