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17.08.2019 15:09
Рубрика: Спорт

"Спартак" подписал грузинского нападающего Кутателадзе

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе. 18-летний футболист будет выступать в команде под номером 13.

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Кутателадзе получил футбольное образование в Европе. Он начинал путь в футболе в пражской "Спарте", после чего постигал азы футбольного мастерства в академиях французских "Лилля" и "ПСЖ". Выступал за юношеские сборные Грузии.

Минувшей зимой Кутателадзе мог перейти в "Анжи", однако из-за запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного на махачкалинцев, переход не состоялся. В феврале грузинский форвард пытался пробиться в киевское "Динамо", но не подошел команде.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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