Светлана Кузнецова сыграет в финале турнира в Цинциннати

Россиянка Светлана Кузнецова, занимающая 153-е место в рейтинге WTA, вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв вторую ракетку мира Эшли Барти.

Россиянка Светлана Кузнецова стала главным открытием крупного теннисного турнира в Цинциннати с призовым фондом почти 3 миллиона долларов. Находясь в рейтинге в середине второй сотни, она дошла уже до финала.

В полуфинале она встречалась со второй ракеткой мира Эшли Барти. Для победы над соперницей Кузнецовой потребовалось всего 66 минут. В первой партии россиянка уверенно победила - 6:2. Второй сет был более упорным, но все равно Кузнецова была сильнее - 6:4.

В финале россиянка сыграет с победительницей матча между американской Софией Кенин и ее соотечественницей Мэдисон Киз.