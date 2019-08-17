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17.08.2019 13:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, что станет с Землей после ядерной войны

Текст: Тимур Алимов
Итогом полномасштабной ядерной войны между Соединенными Штатами и Россией станет не только полное уничтожение территорий двух стран, но и ядерная зима, в которую погрузится вся Земля как минимум на 10 лет.
Фото: flickr.com/Pete A Фото: flickr.com/Pete A
Фото: flickr.com/Pete A

К такому выводу пришли ученые из Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research.

Фото: Flickr.com
США рассказали о начале ядерной войны

Климатологи смоделировали последствия, основываясь на данных о ядерных арсеналах двух государств. В случае их применения в атмосферу планеты будет выброшено около 147 миллионов тонн сажи, которая сформируется в облака и перекроет солнечный свет. В результате этого процесса средняя температура у поверхности Земли снизится на девять градусов по Цельсию.

- Потребуется всего несколько недель, чтобы ветры в стратосфере окружили сажевой пылью весь земной шар, - приводит выдержку из исследования издание Daily Mail.

Чтобы развеять сажу, по подсчетам ученых, потребуется как минимум 7 лет. Еще как минимум три уйдет на восстановление нормального уровня солнечного света.

Фото: iStock
Что случится, если взорвать все ядерное оружие в мире

Ядерная война также спровоцирует сильные муссоны, изменение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана и изменение циклов Эль-Ниньо. Эти явления также повлияют на климатическую ситуацию.

Как отметил климатолог Джошуа Куп, данное исследование стало четвертой версией вероятного сценария развития событий на Земле после ядерной войны. Его результаты ученые сравнили с масштабным моделированием, которое провели сотрудники Института космических исследований имени Годдарда NASA в 2007 году. Однако новая работа охватывает более широкую (на 60 километров) площадь воздействия ядерных взрывов на атмосферу и дает более точные сведения о распространении сажи.

Подобное моделирование, по словам ученых, необходимо, чтобы политики ядерных держав имели представление о возможных последствиях, учитывали их при принятии решений и работали над мерами по сокращению ядерного вооружения.

Общество Природа Общество Наука Климат на Земле
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