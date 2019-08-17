В Германии автомобилистов могут пустить на выделенные полосы

Власти Германии рассматривают ряд нововведений в ПДД для облегчения непростой ситуации на дорогах страны, сообщает Euronews. В чем-то немецких автомобилистов ждут послабления, а кое-где хотят и закрутить гайки.

Так, например, планируется до 100 евро, то есть втрое, увеличить штрафы за незаконную парковку, которая стала настоящим бичом многих немецких городов.

"Мы наблюдаем невероятное увеличение случаев парковки во втором ряду, это превратилась в своего рода спорт, - поясняет эксперт Андреас Кни. - Будет правильным со стороны правительства увеличить наказание за это правонарушение".

Эту идею уже поддержал министр транспорта Андреас Шойер и, возможно, до конца года она будет реализована.

Но есть для автомобилистов и хорошие новости.

Для разгрузки дорог рассматривается возможность разрешения легковому транспорту двигаться по автобусным полосам. Но с одной оговоркой: автомобиль, раз уж выбрался на полосу городского транспорта, не должен идти порожняком, в нем должно быть не менее трех пассажиров.