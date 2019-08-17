В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Городская администрация столицы Катара Дохи начала окрашивать городские дороги в голубой цвет в рамках пилотного проекта по борьбе с последствиями сильной жары, сообщает издание Ar Raya.

"Температура черного асфальта на 20 градусов Цельсия выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло", - заявил в интервью представитель коммунальной службы Дохи. По его словам, окраска асфальта в голубой цвет поможет снизить его температуру на 15-20 градусов, а также увеличит срок службы покрытия.

В настоящее время дорога окрашена в голубой цвет только на одной из центральных улиц Дохи, где температура асфальта в воскресенье может повыситься до 50 градусов по Цельсию, в том числе из-за полного отсутствия деревьев.