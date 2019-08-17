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17.08.2019 23:27
Рубрика: В мире

В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Текст: Александр Саможнев
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о крушении в небе над Донбассом самолета Boeing MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 года, сообщает газета The Star.
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По данным источников издания, представители фонда Perdana, Международного движения за справедливый мир (JUST) и организации Global Research обратились к премьер-министрам Малайзии и Нидерландов обсудить вопрос о переносе проведения судебного процесса на неопределенный срок, так как в докладе Совместной следственной группы (JIT) нет "ответов на множество важнейших вопросов".

Президент движения JUST доктор Чандра Музаффар заявил, что " судебный процесс, назначенный на март, надо остановить". Эксперты подготовили собственный план действий в связи с расследованием и готовы передать его премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Представители НПО указали, что у общественности Малайзии возникли сомнения в беспристрастности следствия по самолету после явных попыток возложить ответственность за катастрофу исключительно на российскую сторону. Эти сомнения усилились после обнародования результатов собственного расследования со стороны частного немецкого детектива Йозефа Реша, который вскрыл нестыковки в этом громком деле.

В докладе Реша, в том числе, отмечается, что следствие не учло аудиозаписи переговоров украинских спецслужб и военных о воздушном движении 17 июля 2014 года. Кроме того, имеются видеозаписи свидетелей о военных событиях на протяжении нескольких недель до и после крушения, а также рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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В интересах дела детектив согласился обнародовать имя информатора, получившего за предоставленные сведения свыше 15 миллионов евро, а также передать другие важные носители информации. Однако прокуратура Нидерландов отказалась приобщить эти материалы. Они не были учтены в итоговом заявлении Совместной следственной группы.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса "Бук" и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец.

В МИД России назвали обвинения "абсолютно голословными", так как по делу не было предоставлено никаких конкретных доказательств причастности российской стороны к катастрофе.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Крушение Boeing под Донецком
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