В Совфеде посоветовали Польше не пугать Россию

Польше не стоит брать на себя функцию военного запугивания России, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал журналистам слова главы польского МИД Яцека Чапутовича о том, что американские военные нужнее на востоке Европы, чем на западе, поскольку присутствие международных войск должно "отпугнуть" Россию, если она "впредь будет нарушать международное право или проводить агрессивную политику". В материале телеканала Polsat на эту тему уточняется, что речь идет об увеличении американского контингента в Польше с 4,5 до 5,5 тысячи человек. Министр надеется, что такое решение будет конкретизировано в ходе визита в Польшу президента США Дональда Трампа через две недели.

По мнению Франца Клинцевича, нет никакого смысла "сдерживать Россию, впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем"

Он также считает, что переброска в Польшу дополнительных войск "усилит военную напряженность в Европе, особенно если рассматривать появление дополнительного американского военного контингента у границ с Россией в контексте с недавним выходом США из ДРСМД".

"От сегодняшнего польского руководства можно ожидать чего угодно, в том числе и согласия на размещение соответствующих американских ракет на территории страны. Могут даже сами попросить об этом", - полагает сенатор.

В этой связи, "есть смысл напомнить - в истории примеров тому тьма, - чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике", заключил он.