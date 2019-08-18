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18.08.2019 13:09
Рубрика: В мире

Бриджит Макрон вывихнула плечо, поскользнувшись в лодке во время отпуска

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo / Yann Coatsaliou, Pool Фото: AP Photo / Yann Coatsaliou, Pool
Фото: AP Photo / Yann Coatsaliou, Pool

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Бриджит Макрон вывихнула плечо, поскользнувшись в лодке во время отпуска, сообщает RTL.fr. Ей наложили гипс на руку. Подробности инцидента не уточняются.

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Тем не менее, несмотря на травму, она сопровождала главу государства во время церемонии, посвященной 75-летию освобождения от фашистов городка Борм-ле-Мимоза. Эмманюэль Макрон завершает свой отпуск, который он проводил неподалеку, в форте Брегансон и совершил эту поездку в соседний городок, чтобы поприветствовать его жителей.

Неприятный инцидент не помешал Бриджит Макрон появиться с улыбкой на лице и сделать селфи с местными жителями, тепло приветствовавшими президентскую чету. Около 20 часов супруги прибыли в ратушу Борм-ле-Мимоза, чтобы поприветствовать мэра Франсуа Ариззи перед тем, как присутствовать на церемонии поминовения. Бриджит и Эммануэль Макрон воспользовались возможностью, чтобы немного прогуляться и поприветствовать многих присутствующих на мероприятии французов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В этом году французский президент с супругой во второй раз подряд решили провести свой летний отпуск в форте Брегансон, расположенном на юге Франции. В воскресенье, 28 июля, супруги отправились в аббатство Торонет для частного осмотра исторического памятника, датируемого двенадцатым веком. В начале августа их видели в Борм-ле-Мимоза. После прогулки по городу они пошли на пляж для катания на гидроцикле (совершить поездку рискнул только президент), а затем отужинали в местной пиццерии.

В местечке в Вар они также совершили пешую прогулку. Как отметили наблюдатели, президент Франции часто катался на водных лыжах, а Бриджит Макрон воздержалась от этого. А в конце, по ее словам "расслабляющего отдыха", банальное путешествие на лодке привело к ее падению и травме плеча.

Напомним, что в понедельник, 19 августа Эмманюэль Макрон примет президента России Владимира Путина на своем летнем курорте за несколько дней до саммита G7.

В мире Европа Франция
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