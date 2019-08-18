Чем Республика Сербская удивит российских горнолыжников и сноубордистов

В 28 километрах от Сараево, в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), расположен горнолыжный и летний туристический курорт международного класса - Яхорина, где в 1984 году проходили XIV Зимние Олимпийские игры. Здесь с распростертыми объятиями ждут россиян, подчеркивая особое отношение к Российской Федерации, населяющим ее народам, а также выражают готовность удовлетворить запросы даже самого требовательного туриста.

Корреспондент "Российской газеты" пообщался с директором Олимпийского центра (ОЦ) "Яхорина" Деяном Левнаичем, который выразил заинтересованность в привлечении путешественников из России в Республику Сербскую и, в частности, на Яхорину, назвав главной конкурентной особенностью этих мест - любовь к России и качество обслуживания.

"Мы постоянно инвестируем в развитие новых современных проектов на Яхорине, - рассказал он. - В этом году у нас проводились этапы XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019). Мы получили высшую оценку от Международного олимпийского комитета".

Деян Левнаич указал на особую близкую связь сербов с русским народом и Российской Федерацией, отметив, что это также является серьезным конкурентным преимуществом.

"При этом количество россиян, приезжающих к нам, на мой взгляд, находится на невысоком уровне", - поделился директор ОЦ. В этой связи отметил "рост количества китайских туристов, а также спортсменов из КНР, выбирающих Яхорину в качестве базы для подготовки биатлонистов и горнолыжников на Зимние Олимпийские игры - 2022, столицей которых будет Пекин". Таким образом, резюмировал серб, с учетом избирательности жителей Поднебесной, - этом может являться доказательством и рекламой качества услуг и возможностей ОЦ Яхорина.

Деян Левнаич пригласил российских туроператоров стать его гостями на Яхорине, ознакомиться с потенциалом данных мест, что, безусловно, содействовало бы развитию и укреплению наших двусторонних связей. Кроме того, он обозначил возможности организации и проведения здесь спортивных сборов и лагерей для атлетов из РФ. "У нас огромный потенциал сотрудничества, - полагает серб. - Мы действительно видим Россию, как братское государство, сотрудничество с которым постоянно стремимся расширять".

Директор Олимпийского центра сделал акцент и на том, что Яхорина - это не только зимний, но и не менее значимый летний курорт. В качестве подтверждения этого тезиса он привел открытие здесь в августе самой протяженной (2,5 километра) на Балканах рельсовой горки для катания - "Alpine Coaster". "Мы надеемся, что в течение следующих двух лет нам удастся сделать так, чтобы яхоринское лето превзошло зиму. А наша цель - достигнуть того, чтобы гора работала 365 дней в году", - поделился планами Левнаич.

По мнению экспертов, Яхорина по праву считается ключевым туристическим местом на Балканах. Примечательным в этой связи является тот факт, что одним из ряда высокопоставленных ценителей здешних красот был ещё эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник престола Австро-Венгрии, убийство которого в Сараево стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

Между тем в интервью "Российской газете" премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович также выражал заинтересованность в привлечении российских туристов. По его мнению, прямое авиасообщение между Москвой и Баня-Лукой позволило бы нам упростить и улучшить коммуникацию, содействовало бы укреплению двустороннего взаимодействия между РС и Российской Федерацией. "На данном этапе важно презентовать в РФ наш туристический потенциал, пригласить представителей российских компаний познакомиться с наши природными возможностями, в том числе и ощутить на себе действия минеральных лечебных источников, - утверждал политик. - Это стало бы презентацией и туристического, и медицинского потенциала Республики Сербской, позволило бы увеличить туристический обмен между нашими странами".

Следует учитывать и тот факт, что в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и Советом министров Боснии и Герцеговины (от 31 мая 2013 года) гражданам РФ, посещающим БиГ с целью туризма, можно находиться в стране в общей сложности 30 дней без получения какой-либо визы.