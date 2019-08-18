Новый закон разрешит приставам извещать должников по SMS о том, что им ограничен выезд за рубеж.

Как сообщили информационным агентствам в Минюсте, в начале августа правительство внесло в Госдуму предложения по поправкам в законопроект, который сейчас готовится ко второму чтению. Предлагается внести изменения в закон "Об исполнительном производстве", совершенствующие процедуру уведомления должников.

"Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи", - рассказали в Минюсте.

В свою очередь, в Федеральной службе судебных приставов России пояснили ТАСС, что в случае принятия законопроекта появятся новые способы уведомления граждан: через личный кабинет на Едином портале государственных услуг или по SMS. Но должник должен будет дать в письменном виде свое согласие получать электронные уведомления, указав в соответствующей расписке и номер мобильного телефона.

Напомним, сегодня любой гражданин может проверить себя на долги по официальной базе исполнительных производств. Но там есть только информация о долге, данных о принятых мерах, например, включении в списки невыездных, в открытом доступе нет. Это надо уточнять отдельно, обращаясь непосредственно в службу.