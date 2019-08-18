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18.08.2019 15:30
Рубрика: Экономика

Стоп-сигнал

Невыездные смогут получать информацию по SMS
Текст: Владислав Куликов
Новый закон разрешит приставам извещать должников по SMS о том, что им ограничен выезд за рубеж.
Фото: Денис Вышинский/ТАСС Фото: Денис Вышинский/ТАСС
Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Как сообщили информационным агентствам в Минюсте, в начале августа правительство внесло в Госдуму предложения по поправкам в законопроект, который сейчас готовится ко второму чтению. Предлагается  внести изменения в закон "Об исполнительном производстве", совершенствующие процедуру уведомления должников.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи", - рассказали в Минюсте.

В свою очередь, в Федеральной службе судебных приставов России пояснили ТАСС, что в случае принятия законопроекта появятся новые способы  уведомления граждан: через личный кабинет на Едином портале государственных услуг или по SMS. Но должник должен будет дать в письменном виде свое согласие получать электронные уведомления, указав в соответствующей расписке и номер мобильного телефона.

Напомним, сегодня любой гражданин может проверить себя на долги по официальной базе исполнительных производств. Но там есть только информация о долге, данных о принятых мерах, например, включении в списки невыездных, в открытом доступе нет. Это надо уточнять отдельно, обращаясь непосредственно в службу.

Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст Полномочия судебных приставов
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