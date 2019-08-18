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18.08.2019 10:57
Рубрика: Спорт

Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

Текст: Артур Нанян
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал полуфинальный матч турнира в Цинциннати, в котором он уступил в трех сетах россиянину Даниилу Медведеву - 6:3, 3:6, 3:6.
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Медведев набрал потрясающую форму в этом году. Он не только вошел в десятку рейтинга, и проведет сегодня седьмой финал с начала года, но и дважды подряд обыграл Джоковича. За последние десять лет дважды кряду победить серба удавалось только семи теннисистам. И теперь Даниил один из них.

Фото: AFP.
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"Может быть, в третьем сете при счете 1:0 я мог бы действовать лучше, но когда соперник выполняет подачу со скоростью 128 миль в час и бежит за каждым мячом, надо просто снять шляпу и поздравить его. Он заслуженно выиграл", - отметил Джокович. "Медведев пробивается в топ-5. Он, безусловно, один из лучших в мире. Его игра однозначно стала сильнее после Открытого чемпионата Австралии. Я не так часто сталкивался с теннисистами, которые делают такую большую ставку на вторую подачу и просто выполняют две первые подачи подряд в течение длительного периода времени".

Что касается реакции Медведева, то он признался, что не знает, как ему удалось победить Джоковича.

"Если честно, сам не знаю, как я это сделал. Я так устал в первом сете и думал, что не смогу дальше сохранять интенсивность. Новак просто меня уничтожил в первой партии. Но один рывок во втором сете изменил все", - считает Медведев. "Болельщики зарядили меня энергией. Обычно я выполняю вторую подачу сильнее, когда она не работает. В какой-то момент я сказал себе: зачем выполнять обычную вторую подачу, если я все равно потеряю очко. Я начал выигрывать намного больше после этого".

Добавим, что в финале турнира в Цинциннати Медведев встретится сегодня в 23.00 по Москве с Давидом Гоффеном. В последний раз они играли в июле на Уимблдоне. Россиянин уступил тогда своему сопернику в пяти сетах.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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