В субботу, 17 августа, флаги 39 городов России и 27 субъектов Российской Федерации украсили, пусть и ненадолго, безымянную льдину в Северном Ледовитом океане - на самой макушке нашей планеты. Вместе с ними в точку в координатами 90 00 северной широты был доставлен и развернут на правом борту ледокола "50 лет Победы" флаг "Российской газеты".

По просьбе корреспондента "РГ" это сделали участники необычной экспедиции к Северному полюсу - школьники и выпускники нынешнего года, победители олимпиад, лауреаты и призеры творческих конкурсов, включая атомграды с особым режимом въезда и выезда даже для детей. Вместе с ними на борту атомного ледокола посланцы "Сириуса", команда-победительница детской лиги "Что? Где? Когда?". Вот, например, Максим Колюшенков. В этом году окончил школу N 29 в Смоленске и поступил на первый курс физфака МГУ. Хотя при желании мог бы учиться в более престижном, как некоторые считают, МГИМО - туда Максим имел право идти без экзаменов как победитель программы "Умники и умницы". Но он однозначно выбрал физику.

В один день и в одной точке - на борту атомохода "50 лет Победы" под управлением капитана Дмитрия Викторовича Лобусова - ребят собрал подарок "Росатома" и "Росатомфлота", от которого невозможно было отказаться. В 14-15 лет или даже в десять, как Платон Кливакин из Новосибирска, побывать на Северном полюсе - такое и во сне не каждому приснится. А тут наяву, да еще в компании с известным путешественником, покорителем Антарктиды и ее Южного полюса, знатоком Русской Арктики Виктором Боярским и народной артисткой России Еленой Яковлевой.

У артистов, моряков и полярников принято называть друг друга по именам, но тут случай особый - дети. И они, оказавшись на ледоколе не только без родителей, но и без интернета (на целых 10 дней!), не чувствовали себя одинокими. Солнце, увы, проглядывает не часто, но в субботу, когда высадились на полюсе, оно неярко показалось. Как будто поприветствовало всех нас.