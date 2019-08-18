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18.08.2019 15:15
Рубрика: В мире

Гибралтарский суд освободил иранский танкер

Текст: Екатерина Забродина
Суд Гибралтара распорядился отпустить иранский нефтяной танкер Grace 1, чье задержание больше месяца назад спровоцировало не только скандал между Тегераном и Лондоном, но и серьезное обострение в Персидском заливе. Решение об освобождении судна и его экипажа было принято вопреки давлению со стороны минюста США, накануне направившего ходатайство о продлении ареста.
Фото: REUTERS/Jon Nazca Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Иран не обещал, что освобожденный танкер не направится в Сирию

Как заявил главный министр Гибралтара (так называется должность председателя правительства британской заморской территории) Фабиан Пикардо, нет никаких оснований и дальше удерживать танкер - даже несмотря на то, что в этом споре "одна из сторон является супердержавой". Было объявлено, что после дозаправки судно выйдет в Средиземное море под новым именем и со старым грузом, который в итоге так и не был конфискован. Речь идет о двух миллионах баррелей сырой нефти, которая, как предполагали в ЕС, предназначалась для разгрузки в порту Сирии. Собственно, это и послужило поводом для спецоперации по задержанию, которую в начале июля провела береговая охрана Гибралтара совместно с британскими морпехами. В Тегеране с самого начала заявляли, что не признают санкции на поставки сырья официальному Дамаску, введенные Брюсселем. Впрочем, наблюдатели отмечают, что точку в этой истории, возможно, ставить еще рано. Так, США уже пригрозили как "большими неприятностями" самому танкеру, так и "серьезными последствиями" связанным с ним лицам.

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