Гибралтарский суд освободил иранский танкер

Как заявил главный министр Гибралтара (так называется должность председателя правительства британской заморской территории) Фабиан Пикардо, нет никаких оснований и дальше удерживать танкер - даже несмотря на то, что в этом споре "одна из сторон является супердержавой". Было объявлено, что после дозаправки судно выйдет в Средиземное море под новым именем и со старым грузом, который в итоге так и не был конфискован. Речь идет о двух миллионах баррелей сырой нефти, которая, как предполагали в ЕС, предназначалась для разгрузки в порту Сирии. Собственно, это и послужило поводом для спецоперации по задержанию, которую в начале июля провела береговая охрана Гибралтара совместно с британскими морпехами. В Тегеране с самого начала заявляли, что не признают санкции на поставки сырья официальному Дамаску, введенные Брюсселем. Впрочем, наблюдатели отмечают, что точку в этой истории, возможно, ставить еще рано. Так, США уже пригрозили как "большими неприятностями" самому танкеру, так и "серьезными последствиями" связанным с ним лицам.