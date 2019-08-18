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18.08.2019 22:47
Рубрика: Спорт

Братья все решили

Голы Алексея и Антона Миранчуков принесли "Локомотиву" победу в дерби с "Динамо"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 182(7940)
19 августа вечером в Москве состоится главное дерби страны "Спартак" - ЦСКА, которое увенчает и без того насыщенную программу 6-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). В качестве разогрева накануне в другом столичном противостоянии "Динамо" на стадионе имени Льва Яшина принимало "Локомотив".
Игроки "Динамо" открыли счет уже на третьей минуте, но "Локо" показал характер и переломил игру. Фото: Михаил Синицын. Игроки "Динамо" открыли счет уже на третьей минуте, но "Локо" показал характер и переломил игру. Фото: Михаил Синицын.
Игроки "Динамо" открыли счет уже на третьей минуте, но "Локо" показал характер и переломил игру. Фото: Михаил Синицын.

История встреч этих команд в последнее время выглядела довольно однозначно. "Динамо" не могло обыграть "железнодорожников" на протяжении десяти матчей кряду. То есть после победы в марте 2013 года "бело-голубые" ни разу не смогли совладать с "Локо".

"Динамо" не может одолеть "Локомотив" на протяжении 11 матчей кряду

Не особо верилось, что получится и в этот раз. Все-таки подопечные Юрия Семина набрали отличный ход, выиграв последние два матча с общим счетом 6:1.

Другое дело, что и "Динамо" меняется практически с каждым туром: настолько "бело-голубые" быстро обзаводятся новичками. Вчера за хозяев дебютировали два новобранца: российский экс-защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер и бывший форвард дортмундской "Боруссии", немец Максимилиан Филипп. Причем за последнего было уплачено, если верить неофициальной информации, 20 миллионов евро.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Эти деньги новичок начал оправдывать уже в первом матче за "Динамо". На третьей минуте хозяева получили право на штрафной: несмотря на острый угол, Филипп решил пробить, чем застал врасплох голкипера "железнодорожников" Гилерме - 1:0. Преимуществом в счете подопечные Дмитрия Хохлова наслаждались чуть менее получаса. На 28-й минуте Алексей Миранчук восстановил равновесие - 1:1. А на 82-й его брат Антон принес "Локомотиву" победу - 2:1. Достойный подарок наставнику "красно-зеленых" Юрию Семину, для которого эта игра стала юбилейной, 600-й в Премьер-лиге.

Ну а самый резонансный матч тура состоялся в Петербурге, где "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" из Грозного - 0:0. Однако мирным этот исход никак не назвать. Центральной фигурой встречи стал главный рефери матча Алексей Матюнин, принявший несколько очень спорных решений. Уже на седьмой минуте он выписал прямую красную карточку Ризвану Уциеву, якобы сфолившему на Александре Ерохине. Это было не последнее решение, вызвавшее нервную реакцию со стороны обеих команд. Неудивительно, что после финального свистка страсти не углеглись. О чем говорить, если сорвался даже всегда тактичный и интеллигентный наставник "Зенита" Сергей Семак. Своего помощника, пытавшегося что-то выяснить у Матюнина, Сергей Богданович уводил со словами: "Не надо с этими козлами разговаривать".

Порыв подхватил нападающий "Зенита" Артем Дзюба, выдавший в микст-зоне огненную тираду с заключением: "Такое судейство - позор".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Скорее всего, за свои слова и обоим ораторам придется ответить перед соответствующими инстанциями. Хотя Семак за свои слова уже извинился в соцсетях. Без оценки не должна остаться и работа Матюнина. Но это уже компетенция Александра Егорова. Между тем "Зенит" сыграл вничью уже второй раз в сезоне и позволил преследователям приблизиться к себе. Так, "Краснодар", одолевший "Тамбов" - 2:0, сократил отставание от лидера до одного очка. А "Ростов", игравший с "Уфой", и вовсе мог догнать питерцев в случае победы. Но подопечные Валерия Карпина неожиданно потерпели первое поражение в сезоне - 0:2. Из других событий тура отметим продолжение голевой феерии форварда самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева. В матче с "Уралом" парень забил уже пятый мяч в шести играх. Причем снова сделал это необычно, технично перекинув вышедшего из ворот голкипера соперника. "Крылья" выиграли - 3:1, а Соболев возглавил список бомбардиров чемпионата.

Где будем смотреть

19 августа, понедельник

Матч! Премьер

20.00 "Спартак" - ЦСКА. Прямая трансляция

Статистика

"Оренбург" - "Сочи" - 1:1

Голы: Калугин, 46 - Полоз, 68.

"Урал" - "Крылья Советов" - 1:3

Голы: Панюков, 90+4 - Гынсарь, 28; Соболев, 79; Радонич, 84.

"Тамбов" - "Краснодар" - 0:2.

Голы: Вандерсон, 2; Уткин, 78.

"Зенит" - "Ахмат" - 0:0.

"Рубин" - "Арсенал" - 1:0.

Гол: Марков, 72.

"Уфа" - "Ростов" - 2:0

Голы: Игбун, 40; 79.

"Динамо" - "Локомотив" - 1:2.

Голы: Филипп, 3 - Ал. Миранчук, 28 (пенальти); Ан. Миранчук, 82.

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