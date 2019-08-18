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18.08.2019 15:05
Рубрика: В мире

Италия впустила на свою территорию 27 малолетних мигрантов с Open Arms

Текст: Юрий Когалов

Береговая охрана Италии доставила на остров Лампедуза 27 из 28 несовершеннолетних мигрантов, находившихся на борту судна Open Arms. Речь идет о тех, кто отправился на поиски лучшей жизни без сопровождения взрослых. В настоящее время они разместились в центре приема беженцев. Как пишет La Repubblica, глава МВД Маттео Сальвинии дал добро на это под давлением премьер-министра Джузеппе Конте.

Фото: AP Photo/Olmo Calvo
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Глава правительства настоял на немедленной высадке всех тех, кому еще не исполнилось 18 лет. "К моему сожалению, я разрешаю высадку несовершеннолетних", - заявил в ответ Сальвинии, добавив, что это создает опасный прецедент, грозит сделать Италию в глазах нелегалов страной, готовой в любой момент принять юных мигрантов. По его словам, ответственность за судьбу этих людей полностью лежит на премьер-министре, вмешавшегося в ситуацию.

"Мне любопытно увидеть этих предполагаемых несовершеннолетних", - отметил Сальвинии, добавив, что несколько из них уже заявили, что им больше 18 лет.

Судно Open Arms, принадлежащее каталонской неправительственной организации, более двух недель провело неподалеку от острова Лампедуза без возможности высадить на берег подобранных в море людей (исключение несколько раз делалось по медицинским причинам). Власти Италии запрещали ему входить в территориальные воды. Однако несколько дней назад административный суд итальянской области Лацио нашел возможность обойти этот запрет.

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В то же время Франция, Германия, Люксембург, Португалия, Румыния и Испания согласились принять у себя беженцев, находящихся на борту Open Arms. Однако в Мадриде заявили, что смогут позаботиться только о 10% мигрантов, поскольку и так постоянно сталкиваются с нелегалами, проникающими в страну из Марокко.

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