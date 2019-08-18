Минимальный размер оплаты труда повысят в 2020 году

Новости

Жена Порошенко дала 346 тысяч долларов на комедию о войне в Донбассе 21:51
Минск планирует использовать полупрозрачные урны и электронное голосование 21:35
Видео: День истории в Царицыно 19:46
Новый аэропорт в Саратове предложили развивать до узлового 18:54
Разин попросил Зеленского разрешить ему навестить Нину Кирсо 18:48
Для Беларуси собрали сверхманевренные истребители 18:47
Российские геймеры выиграли чемпионат мира 18:02
Выбираем подержанные премиальные кроссоверы по цене Lada Vesta Cross 18:00
У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов 17:36
Новые "Люди Икс" с "Сансой Старк" стали самым провальным фильмом серии 17:33
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ 17:30
Британия может столкнуться с нехваткой продуктов и лекарств после Brexit 17:02
Поедет и сама. Как Volvo XC60 облегчает жизнь водителя 17:00
Глава убитой под Ульяновском семьи остался в живых 16:35
В Румынии пациент психбольницы убил четырех человек 16:30
Семак извинился за оскорбление судей после матча с "Ахматом" 16:24
Британия озабочена усилением РФ в Африке 16:16
Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей 16:00
Минздрав Перми рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП 15:36
Названы самые надежные автомобильные двигатели 15:33
Видео: В Портленде задержаны не менее 13 человек 15:19
Энергоблок Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты 15:15
Виталий Калоев баллотируется в гордуму Владикавказа 15:10
Италия впустила на свою территорию 27 малолетних мигрантов с Open Arms 15:05
SyFy закрыл сериал про родину Супермена и отказался от его спин-оффа 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
18.08.2019 19:22
Рубрика: Власть

Плюс тысяча сверху

Минимальный размер оплаты труда повысят в 2020 году
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(7940)
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2020 года может составить 12 130 рублей. Соответствующий законопроект Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Весной прошлого года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд.

Фото: iStock
Минтруд РФ значительно сократил перечень профессий, недоступных женщинам

Как уточняется в пояснительной записке, сумма 12 130 рублей в месяц составляет 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России за второй квартал 2019 года.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказывал, что с 1 января 2021 года потребительская корзина будет пересмотрена в большую сторону, поэтому и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. В мае на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России министр также отмечал, что до 2024 года в России должно вдвое сократиться количество людей, живущих за чертой бедности. Добиться этого можно, повысив зарплаты и предоставив целевую социальную помощь.

Как ранее писала "Российская газета", увеличение МРОТ затронет почти четыре миллиона работников по всей стране. Кстати, недавно в Госдуму был внесен проект закона о повышении минимальной зарплаты представителям социально значимых профессий - учителям, врачам и работникам культуры при выполнении нормы труда до двойной величины прожиточного минимума. Законопроект внес Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минтруд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК опубликовал видео из дома, где подросток убил свою семью
Депутат Госдумы от Крыма объяснил, что объединяет Украину
Власти Москвы уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
"Мал да удал": В США оценили развитие российского флота
Обнародованы отчеты о преступлениях ВСУ в Донбассе