Минимальный размер оплаты труда повысят в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2020 года может составить 12 130 рублей. Соответствующий законопроект Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Весной прошлого года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд.

Как уточняется в пояснительной записке, сумма 12 130 рублей в месяц составляет 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России за второй квартал 2019 года.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказывал, что с 1 января 2021 года потребительская корзина будет пересмотрена в большую сторону, поэтому и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. В мае на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России министр также отмечал, что до 2024 года в России должно вдвое сократиться количество людей, живущих за чертой бедности. Добиться этого можно, повысив зарплаты и предоставив целевую социальную помощь.

Как ранее писала "Российская газета", увеличение МРОТ затронет почти четыре миллиона работников по всей стране. Кстати, недавно в Госдуму был внесен проект закона о повышении минимальной зарплаты представителям социально значимых профессий - учителям, врачам и работникам культуры при выполнении нормы труда до двойной величины прожиточного минимума. Законопроект внес Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея.