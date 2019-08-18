Минск планирует использовать полупрозрачные урны и электронное голосование

В технологию избирательного процесса в Минске не исключают в будущем включить "полупрозрачные урны и электронное голосование". Об этом телеканалу СТВ заявила 18 августа председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Правда, руководитель Центральной избирательной комиссии дала понять, что принцип "тише едешь - дальше будешь" иногда имеет и свои плюсы. "От того, что мы еще не успели применить в избирательной практике, другие уже отказываются", - сообщила она, уточнив, что, например, выходят из моды прозрачные ящики для голосования. Более того, по ее словам, "это противоречит международным стандартам, так как они не обеспечивают тайну волеизъявления избирателей. Практичнее использовать полупрозрачные ящики и применять электронное голосование. Думаю, мы будем со временем постепенно их внедрять", - сказала Ермошина.

Комментируя вопрос о ротации депутатского корпуса, она отметила, что по пожеланию главы государства около трети депутатов парламента должно оставаться на второй срок. В то же время глава ЦИК акцентировала внимание и еще на одном пожелании руководства страны: "время полномочий каждого депутата не должно быть более двух сроков подряд".

Ермошина обратила внимание и на тот факт, что выборы в этом году состоятся в праздничный день - 7 ноября, придав голосованию особую значимость и торжественность. Кстати, напомнила она, за выборами в высший законодательный орган страны будут наблюдать представители международных организаций. А к критическим замечаниям с их стороны Беларусь готова, резюмировала Ермошина, подчеркнув, что главное заключается в том, чтобы парламент был избран и чтобы он "своевременно приступил к работе".

Как уже информировал "СОЮЗ", выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, а в Совет Республики - 7 ноября.