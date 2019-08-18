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18.08.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Дамы, вперед!

Сокращен список профессий с ограничениями для женщин
Текст: Александр Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(7940)
Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин. Если в прежнем перечне, действующем с 2000 года, было 456 специальностей, официально недоступных для женщин, то новый содержит лишь сотню позиций. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно новому списку, через год с небольшим женщины в России получат право на работу водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонны; членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота; парашютистом; машинистом электропоезда; слесарем по ремонту автомобилей; рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах; трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и т.д.

Фото: iStock
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Среди запрещенных для женщин работ и должностей остается производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др. Запрет распространяется на позиции рабочих, специалистов и руководителей при условии доступа к веществам, опасным для репродуктивного здоровья женщины.

По-прежнему сохранятся ограничения для женщин на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. Хотя теперь женщины могут занимать в этих отраслях должности руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.

Но в министерстве заявляют, что запреты будут распространяться "на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки". А при создании безопасных условий труда работодатель будет "вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах".

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда
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