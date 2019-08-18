Минздрав предложил штрафовать курильщиков на работе

Минздрав предложил работодателям вплотную заняться здоровьем работников: поощрять и помогать тем, кто следит за питанием и занимается спортом, и наказывать любителей перекуров и алкогольных излишеств. Свою позицию министерство изложило в обширном документе, предложив в нем корпоративные модельные программы "Укрепление здоровья работающих".

В Саратове проведен тестовый авиарейс из старого аэропорта в новый. Первыми пассажирами, которые приземлились в аэропорту Гагарин, стали ветераны саратовского авиаотряда. Аэропорт Центральный, построенный еще в 1931 году, закроется 20 августа. Теперь все полеты будут осуществляться из нового аэропорта Гагарин, построенного в 22 километрах от города. Он стал вторым воздушным портом после Платова в Ростове-на-Дону, построенным с нуля в чистом поле. Взлетно-посадочная полоса в нем длиннее на 500 метров. Это позволит принимать большинство типов среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов. Фото: РИА Новости.

Надо сказать, что и сейчас перекуры запрещены в каждой пятой российской компании, в трех из четырех курить разрешается, но в строго отведенных местах. А в каждой пятой компании, где к курению относятся более-менее лояльно, приняты внутренние регламенты, в которых прописано разрешенное количество перекуров в течение рабочего дня и даже их длительность. Таковы результаты недавнего исследования кадрового агентства SuperJob, опросившего 500 работодателей и 1500 наемных сотрудников. Все это вполне укладывается в рамки закона - Трудовой кодекс позволяет вписывать подобные ограничения в коллективный и индивидуальный трудовой договор. Поэтому принимая соискателя на работу, его вполне могут предупредить: "У нас не курят!".

Есть в нашей практике и обратные примеры, когда работодатель вместо кнута предлагает пряник. В одном из московских ресторанов некурящим официантам сразу же устанавливают зарплату на 10 процентов больше. Дело не столько в здоровье персонала (работает же в основном молодежь), сколько в том, что перекуры реально "съедают" прибыль: если официант то и дело покидает зал, к нему много нареканий от гостей. Те 10 процентов, о которых мне рассказывал владелец заведения, не с потолка взялись. "Это не подарок некурящим, а точный расчет, что в итоге выгоднее для бизнеса", - заключил мой собеседник.

Нечто подобное предлагает и минздрав: просчитать возможные трудопотери и финансовые издержки из-за перекуров и предложить работникам систему поощрений и штрафов в зависимости от того, курят они или нет. Работодателям также предложено помогать курящим расстаться с вредной привычкой: напоминать почаще, что курить вредно и сделать пребывание в курилках менее комфортным. Есть в документе и необычные, но спорные идеи: предложить работникам в свободном доступе яблоки как альтернативу сигарете, устроить между ними соревнование. Серьезное предложение, требующее финансовых вложений от работодателя, - взять на себя расходы на медпомощь при отказе от курения, включая и оплату лекарств для лечения зависимости.

Захочет ли бизнес нести дополнительные расходы такого рода? Впрочем, как пример, у нас год от года все больше компаний участвуют в прививочной кампании против гриппа. Так что, вполне возможно, бизнес увидит для себя выгоды и в стимулировании сотрудников к отказу от сигарет. В документе приведены расчеты SuperJob: если 15 сотрудников со средним заработком в 30 тыс. рублей выходят на перекур четыре раза за день, за месяц компания "тратит впустую" 150 тыс. рублей.

Помимо "антикурительных" мер минздрав предлагает включить в программы предприятий и другие направления. Из фискальных наверняка вызовет споры предложение тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Сейчас такие тесты обязаны проходить, например, летчики перед полетом и водители перед рейсом. Дни рождения на работе и корпоративные праздники авторы документа предлагают отмечать в безалкогольном режиме.

Еще одно направление, прописанное в программе, - организация здорового питания на предприятии, а также забота о физической форме и психологическом благополучии работников. Речь идет не только о том, чтобы в заводской или офисной столовой готовили качественно и с меньшим количеством жира, соли и сахара. Авторы документа уверены, что и на работе можно найти время для внедрения в умы работников принципов здорового питания вплоть до обмена рецептами блюд и проведения корпоративных конкурсов.

Кстати, может вернуться к нам и производственная гимнастика, правда, в виде "физкульт-брейков". К слову, уже сейчас многие компании включают в социальный пакет карты в фитнес-клубы и бассейны, проводят спортивные корпоративы. А если они будут следовать рекомендациям министерства, в офисах также могут появиться массажные кабинеты, комнаты отдыха и кабинеты психологической разгрузки.