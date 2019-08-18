Фото: Как выглядит с Луны солнечное затмение на Земле

Невероятное фото удалось сделать радиолюбителю из Германии: справа - часть Луны, на заднем плане - Земля с черным пятном слева.

Фотография была сделана 2 июля во время солнечного затмения над Тихим океаном в Чили, пишет Spiegel.

Рейнхард Кюн, 70-летний немецкий пенсионер, в прошлом банкир, сделал этот снимок с помощью китайского спутника Longjiang 2. Ракурс снимка с Луны: на переднем плане - кратеры спутника, на заднем плане - голубая Земля, на которую падает тень Солнца во время затмения.

Бывший банкир Кюн, радиолюбитель со стажем, сотрудничает с Харбинским технологическим институтом с середины 2018 года. "Китайцы поняли, что им нужен кто-то в Европе в тот момент, когда Луна будет не видна в Китае", - сказал он. Поскольку Земля вращается, связь со спутниками время от времени теряется, и радиостанции в других частях света помогают эту связь поддерживать. Так, Кюн получил от китайского руководителя проекта цифровую базу данных, которую он использовал для управления китайским спутником с помощью своей гигантской антенны в саду. К слову, эта антенна впечатляющих размеров - 13,5 метра в высоту, 10 метров в ширину. "В ходе совместной работы мы обнаружили, что моя антенна работает лучше", - сказал Кюн газете Bild.

Фотография была загружена со спутника с помощью радиотелескопа Двингело (Нидерланды) и с китайских станций.