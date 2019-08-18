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Новые "Люди Икс" с "Сансой Старк" стали самым провальным фильмом серии

Новости
    18.08.2019, 17:33
Текст:   Олег Усков

"Сольник" Темного Феникса из вселенной Людей Икс, супергероини, сыгранной актрисой Софи Тернер, показал худший кассовый результат за всю историю серии.

Об этом свидетельствуют сводные таблицы по франшизе на специализированном портале boxofficemojo.com.

Согласно обнародованной статистике, "Феникс", премьера которого прошла в июне этого года, заработал в мировом прокате 252 миллиона долларов. При бюджете в 200 миллионов долларов. Что является кромешным провалом.

Ведь, напомним, для того, чтобы картина вышла хотя бы на окупаемость, ее сборы должны минимум в два раза превышать бюджет.

Фото: kinopoisk.ru
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Отмечено, что в домашнем прокате лента ветерана серии Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов. Что мизерно для проектов подобного масштаба.

Таким образом, боевик веско побил антирекорд ленты 2013 года "Росомаха: Бессмертный", при бюджете в 120 миллионов собравший 282 миллиона, из которых 132 - в домашнем прокате.

В связи с чем над судьбой серии по-прежнему гнетуще висит большой вопрос.

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