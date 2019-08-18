Обнародованы отчеты о преступлениях ВСУ в Донбассе

Отчеты касательно правонарушений, допущенных военнослужащими ВСУ в Донбассе, обнародованы бывшим депутатом Верховной рады от "Партии регионов" Алексеем Журавко. Он разместил их на своей странице в Facebook.

В документах, адресованных министру обороны Украины Степану Полтораку, идет речь о росте числа правонарушений в отношении мирных жителей Донбасса в 2014-15 годах.

Всего в документах идет речь о 20 случаях. В частности, описывается, как военнослужащий ВСУ, насилуя девушку, убил ее отца, пытавшегося защитить дочь. В другом случае водитель бронетранспортера сбил двух женщин, одна погибла на месте, вторая получила травмы различной степени тяжести.

Во всех случаях были возбуждены дела по статье "умышленное убийство".

Как отмечается в документах, всего в 2014-15 годах на Донбассе в результате правонарушений силовиков погибли 60 мирных жителей.