Власти Гренландии ответили президенту США Дональду Трампу на его предложение о покупке острова, о чем сообщили некоторые американские СМИ в конце недели. Министр иностранных дел этой автономии в составе Дании Энн Лоун Баггер заявила, что Гренландия "открыта для бизнеса, но не для продажи".

Об интересе Трампа к покупке Гренландии впервые сообщила газета "Уолл-стрит джорнэл". В статье шла речь о том, что президент США поднимал этот вопрос во время встреч со своими советниками и помощниками. В частности, он интересовался по поводу возможности владения Гренландией и о том, какие выгоды получат США от такой "собственности". По данным источника издания, Трамп был сильно возбужден после аргумента одного из советников, сказавшего, что он войдет в историю так же, как президент США Эндрю Джонсон, купивший Аляску у России в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Сам глава Белого дома во время одного из обедов сказал своему окружению, что ему посоветовали заняться покупкой Гренландии, потому что якобы Дания столкнулась с финансовыми проблемами из-за поддержки этой территории. Многим присутствующим слова Трампа показались скорее шуткой, чем рациональным предложением. Тем не менее в окружении Трампа не исключают того, что президент заинтересован в Гренландии из-за ее природных ресурсов и наличия на острове военных объектов после того, как ему доложили о стратегическом и исследовательском потенциале острова. Здесь находится крупная база ВВС США Туле, самая северная база американских военных, расположенная примерно в 1200 километрах за Северным полярным кругом и построенная в 1951 году.

Идея главы Белого дома - не первая попытка Америки купить Гренландию, остров площадью 2,2 миллиона квадратных километров. В 1867 году госсекретарь Уильям Сьюард проявил явный интерес к передаче острова Соединенным Штатам. 33-й президент США Гарри Трумэн, по данным Национального архива США, в 1946 году предлагал Дании за покупку у нее острова 100 миллионов долларов золотом. Это эквивалентно 1,3 миллиарда долларов США на сегодняшний день с учетом инфляции. По данным экспертов Си-эн-эн, Гренландия сейчас стоит не меньше миллиарда долларов. К слову, в 1917 году США уже приобретали часть территории Дании: они купили Виргинские острова за 25 миллионов долларов, что на сегодняшний день эквивалентно 500 миллионам долларов.