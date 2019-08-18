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18.08.2019 14:21
Рубрика: В мире

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Текст: Юрий Когалов

Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население. Такое мнение выразил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

"Одна война, две революции, шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, провозглашаемых каждым новым президентом, и вместе с тем шесть попыток стереть прошлое, обвинив во всем предшественников", - напомнил Кулеба. "Кажется, при власти не побывали только интеллигенты, военные и земледельцы", - добавил он.

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
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По его словам, каждая новая власть проводила эксперименты по поиску оптимальной модели управления, однако ни одной из них так и не удалось создать "экономического чуда", построить нормально функционирующие политические, государственные, гражданские и финансово-экономические учреждения. "Госслужба как система хромает на обе ноги. В итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию, и мы не можем этого предотвратить", - подчеркнул Кулеба.

Вину за происходящее, по сложившейся на Украине традиции, постпред возложил на Россию, совсем забыв, как при Петре Порошенко правительственное заседание проводил Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США. Критики Кулебы тут же вспомнили это факт, добавив, что государственность Украина потеряла уже давно.

Ранее посол Украины в Совете Европы уже отметился высказываниями о потере Киевом политического влияния в случае запуска газопровода "Северный поток-2", попытками не допустить возвращения прав России в ПАСЕ (ради этого Украина даже внесла увеличенный взнос в бюджет организации, однако инициативу никто больше не поддержал).

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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