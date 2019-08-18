Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Но главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок. И слово "спас", входящее в народное название праздника Преображения надо бы написать с заглавной буквы - Спас, потому что это сокращение от слова "Спаситель" - одного из имен Бога. Кстати, Иисус по-гречески и означает Спаситель. Так вот, праздник Преображения Господня - это праздник в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя, хотя яблоки здесь тоже неслучайны, но об этом позже.

Преображение - любимейший в народе праздник. Неслучайно у нас было так много храмов, освященных в честь Преображения Господня, Преображенских площадей, улиц и деревень. Первый линейный парусный корабль Черноморского флота России, оснащенный 66 пушками, получил имя "Преображение Господне", и с этим именем, в составе легендарной эскадры контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова, вошел в историю русской воинской славы (1789-1791 гг.). Старейший гвардейский полк Русской Императорской армии, полк элитный, сформированный еще Петром, носил гордое имя Лейб-гвардии Преображенский полк. Празднику Преображения посвящали стихи - Блок и Есенин.

А вот что про этот день писал Иван Сергеевич Шмелёв: "Преображение Господне… Ласковый, тихий свет от него в душе - доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, - зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, - не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, - поспела, закраснелись. Будем ее трясти - для завтра".

Но что за событие легло в основу праздника? 19 августа Церковь вспоминает событие Преображения Христа, произошедшее перед тремя Его учениками - Петром, Иаковом и Иоанном. Дело было на горе Фавор, и этим Своим Преображением Иисус впервые явил ученикам Свою Божественную суть. "И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", - читаем мы в Евангелие.

И тут стоит понять, что означает сам термин "преображение"? Метаморфоза, изменение, причем изначально внутреннее. Видоизменение, превращение, трансформация… Все это синонимы, они близки по смыслу, когда речь идет о преображении природы - "с приходом весны лес преобразился", или человека - "Андрей увидел, как Наташа Ростова преобразилась". Когда же говорят о преображении Бога, то, во-первых, само слово начинают писать с заглавной буквы. А во-вторых, держат в уме тот факт, что только словом "Преображение" и можно описательно определить то таинственное явление, которое произошло с Иисусом почти две тысячи лет назад, на глазах у Его учеников. Явление, зримо показавшее этим троим ученикам Иисуса, что Он имеет Божественную сущность.

Вот как об этом событии рассказывает евангелист Лука. Через восемь дней после того, как апостол Павел торжественно назвал Иисуса Мессией, то есть Христом, Иисус, взяв с Собою трех учеников - Петра, Иоанна и Иакова, "взошел на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, - это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме".

О чем они беседовали: Иисус и два Ветхозаветных пророка? О грядущих страданиях Христа, Его Крестной смерти, Воскресении из мертвых, об искупительной жертве Сына Божьего, избавляющей человечество от рабства греху и смерти.

"Петр и его спутники забылись дремой, - читаем дальше в Евангелии от Луки, - а когда очнулись, увидели сияние Его славы и двух мужей, стоящих рядом с Ним. И когда те собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу: "Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим здесь три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!" "Он не знал и сам, чтo говорил, - замечает евангелист Лука: действительно, даже привыкшие к чудесам ученики Христа были потрясены увиденным. Петр еще не договорил, "как появилось облако и накрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: "Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!" И когда голос умолк, оказалось, что Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время не рассказали о том, что видели" (Лк. 9:28-36).

А евангелист Марк уточняет: "Когда они спускались с горы, Иисус велел, чтобы они никому не рассказывали о том, что видели, до тех пор, пока Сын Человеческий не встанет из гроба. Они это исполнили, но между собой толковали: "Что значит встать из гроба?"" (9:9-10).

Так, увидев Преображение Иисуса, ученики Христа получили знамение о том, что Иисус есть Сын Божий.

Иконы праздника обычно изображают именно этот момент: Иисус в ореоле "фаворского света" - сияния, увиденного апостолами. Слева и справа от Христа пророки Илия и Моисей. У Моисея в руках "Скрижали завета" - каменные доски с десятью главными законами. А в нижней части иконы - апостолы, павшие ниц и прикрывающие свои лица руками: так нестерпимо ярок свет, устремляющейся к ним в виде изломанных лучей.

Икона "Преображение Господне". Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

Историки считают, что само событие Преображения Господня, описанное в Евангелии, происходило не в августе. Преображение Иисуса Христа - событие таинственное и мистическое, произошло незадолго до последней Пасхи земной жизни Иисуса, в феврале или марте по нашему календарю. Но Церковь в Армении и Каппадокии (сейчас это территория Турции) учредила праздновать Преображение именно в августе из соображений воспитательного, педагогического характера: августовское торжество в честь Преображения Господа и Бога нашего Иисуса Христа должно было сменить существующее празднество, посвященное богини любви и плодородия. И праздник прижился. В Греции он вытеснил языческие гуляния в честь Вакха, тоже совпадающие с созреванием урожая - винограда. В России, заимствовавшей праздник из Греции, виноград заменили на более привычные яблоки. Отсюда второе название праздника в честь Спасителя - Яблочный спас. Так Евангельское событие Преображения Иисуса оказалось совмещенным с благодарственным молебном, который читался в честь дарования Богом нам "плодов земных". Вроде бы случайное объединение двух событий: Преображения Сына Божьего перед Его учениками, раскрывающее им, Кто Он есть, и благодарение Господа за урожай. Но какой глубокий смысл таится в такой объединенности!

"Мы приносим в церковь плоды земли, которые были кислые и зеленые, но под влиянием лучей видимого солнца изменились, созрели. Так и душа человека, поднимаясь на гору, где сияет Солнце Правды, начинает под влиянием благодатных лучей отогреваться, духовно расти, изменяться, преображаться, созревать для жизни будущего века. Это не слова, а действительность, которую видят видящие. Для нас подъем на гору Фавор - это наше хождение вслед за Христом и очищение наше от греха", - писал епископ Мефодий (Кульман).

Правда, в народе существовала своя версия, почему на Преображение в храмах освящают яблоки - послушаем шмелёвского героя "Лета Господня" Горкина: "А сколько у нас Спасов?.. Три Спаса. Первый Спас - загибает Горкин желтый от политуры палец, страшно расплющенный, - медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается… уж пошабашила. Второй Спас, завтра который вот, - яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то безо вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут".

Яблоки, действительно, поспевали только к 19 августа, и после праздничной службы было принято не только самим есть освященные плоды, но и угощать ими всех, а особенно бедных.

"Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная, как знаменье,

К себе приковывает взоры!" - это Пастернак, стихотворение "Август".

Тончайшие переживания поэта, ощущающего, что Преображение - это не просто событие далекой истории, событие, произошедшее с Сыном Божьим, но и нечто, что может пережить каждый из нас. Тайна, связующая человека с Богом. Преображение - существенное изменение образа, проявление в уже известном нового, еще неведомого качества. И если мы вспомним, как лучатся любовью и светом глаза святых - на иконах, на фотографиях, если вспомним выражение "он весь светится от радости", мы поймем, что Преображение Господне - это не просто некое событие, имевшее место быть почти две тысячи лет назад. Нет, это открытие тайны природы Сына Божьего, тайны, к которой можем стать причастны и мы.